En la era del PC, las herramientas de seguridad más recomendadas eran el cortafuegos y el antivirus. Pero los tiempos cambian. En la era de los dispositivos conectados, la estrella parece ser la red privada virtual o VPN. Cambiamos de un smartphone a un televisor, de una tablet a una videoconsola. Y queremos estar seguros en todos estos aparatos conectados. E incluso Google incluye su propia VPN de Google One a un precio más que competitivo.

Una VPN sirve para enmascarar tu smartphone, PC o tablet en internet. Cuando accedes a cualquier servicio online, tu dispositivo deja un rastro y queda constancia de su ubicación, IP, modelo de aparato, etc. Pero a través de una red privada virtual o VPN, ese rastro queda tapado por un servidor intermediario desde el que accedes a WhatsApp, Google, TikTok o lo que quieras.

Existe una gran cantidad de proveedores de VPN en el mercado. Algunos son gratuitos. Pero en su mayoría son de pago, ya que deben sufragar una red de servidores que den un ancho de banda apto para navegar o jugar online y que estén distribuidos por todo el mundo. Sea como fuere, la VPN “está de moda”. E incluso Apple integra su propia VPN a través de iCloud+ para dispositivos Apple. Y Google hace lo propio a través de su VPN de Google One.

¿Qué es Google One?

Por si todavía no estás familiarizado con Google One, has de saber que se trata de la respuesta de Google a la pregunta “¿qué hago si me quedo sin espacio en Google Drive?”. Es decir, es una ampliación del almacenamiento online gratuito que incluye Drive de Google. Si 15 GB te parecen poco para tus fotos, vídeos y documentos, puedes contratar 100 GB, 200 GB o 2 TB a través de una suscripción mensual o anual.

Además de ese almacenamiento adicional, se incluyen otros servicios que mejoran la oferta, como poder compartir ese espacio online “con hasta 5 personas más”, tener a tu disposición “más funciones de edición de Google Fotos” o beneficiarte de la VPN para varios dispositivos de Google One.

La suscripción más económica de Google One es de 1,99 € al mes. Que baja hasta 1,67 € al mes si la contratas por un año entero. Es decir, por 19,99 € al año. Nada mal si comparamos los precios de servicios similares como iCloud+ de Apple o Dropbox, entre otros.

¿Qué ofrece la VPN de Google One?

Disponible para Android, iOS, Windows y Mac, la VPN de Google One es un servicio de seguridad que, como expliqué antes, consiste en disfrazar tu actividad online mediante un intermediario. Así evitas que las páginas que visites sepan quién eres. Y también podrás acceder a servicios que están prohibidos o bloqueados en tu país.

Otros usos muy prácticos de una VPN como la de Google One es que tus datos no sean interceptados si accedes a una WiFi pública. Y que así sean más seguras tareas delicadas como compras online u operaciones bancarias.

Parafraseando la página oficial de la VPN de Google One, este servicio sirve para:

Ocultar tu dirección IP y evitar que te sigan online

y evitar que te sigan online Protegerte del espionaje online en redes no seguras como WiFi públicas

en redes no seguras como WiFi públicas Navegar por la Web con una conexión segura y privada

Cifrar tus datos y actividad en la red

Por lo demás, Google destaca que su VPN cuenta con una red de servidores que ofrece una conexión rápida. Precisamente, uno de los inconvenientes de usar VPN es que la velocidad en ocasiones se resiente. Y como forma parte de la suscripción de Google, puedes compartir la VPN con hasta 5 personas de tu confianza.

Otro aspecto a tener en cuenta al contratar una VPN como la de Google One es si el proveedor guarda un historial de los usuarios. En el caso que nos ocupa, la VPN de Google “no puede identificar ni registrar el tráfico de red de los usuarios”. “Nunca usaremos la conexión VPN para rastrear, registrar ni vender tu actividad online”. Si te interesa el funcionamiento a fondo de la VPN de Google One, puedes echar un vistazo a este documento online.

¿En qué países puedes contratarla?

La VPN de Google no está disponible en todo el mundo. Por motivos varios, como puede ser demanda del servicio, infraestructura disponible o motivos legales y/o geoestratégicos. En el momento de escribir estas líneas, puedes contratar la VPN de Google One si vives en: Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, España, México, países europeos como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Islandia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza y en países asiáticos como Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Y si viajas a otro país pero has podido contratar esta VPN, podrás seguir usándola en estos otros países y territorios. La lista es extensa, así que no deberías tener ningún problema con tu VPN si eres viajero.

¿Cómo configurar la VPN de Google One?

Una vez has contratado Google One en una de las modalidades de pago que incluyen la VPN de Google, ya puedes empezar a usarla. Como comenté antes, es compatible con Windows, macOS, Android, iOS y iPadOS. Más concretamente, los requisitos mínimos son estos:

Windows 10 o posterior con CPU de 64 bits (no es compatible con 32 bits ni ARM)

macOS 11 o posterior con CPU Intel y Apple Silicon (M1, M2 y posteriores)

Android 5.1 y versiones posteriores

iOS 14 o posterior

iPadOS 14 o posterior

VPN de Google One en Windows y macOS

Como suele ocurrir con la mayoría de servicios VPN, tendrás que descargar e instalar una aplicación en tu PC, Mac, smartphone o tablet. En Windows y macOS, tendrás que ir a este enlace y entrar en Ventajas > VPN > Ver detalles > Descargar aplicación.

Tras descargar e instalar la aplicación, sólo hay que abrirla para empezar a usar la VPN. En Windows, aparecerá un icono en el área de notificaciones de la barra de tareas. Desde allí se puede acceder a los ajustes de la VPN. En macOS, verás un icono en la barra de menú. Por lo demás, las actualizaciones son automáticas.

La primera vez que abras la app tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Google y darle los permisos necesarios para funcionar en tu PC o Mac. Podrás activar y desactivar la VPN y salir de la app cuando no la necesites. Y desde los ajustes es posible configurarla para que se ejecute al inicio junto con Windows o macOS.

VPN de Google One en Android, iPhone y iPad

Con los dispositivos móviles, también tendrás que instalar la aplicación de Google One para usar su VPN. Concretamente, para Android tendrás que instalar esta app y lo mismo con esta app para iPhone y iPad.

Para activar la VPN de Google One en Android, iPhone y iPad hay que iniciar sesión con tu cuenta de Google en la aplicación, ir a Ventajas > VPN > Ver detalles y activar la VPN. Desde ahí se puede desactivar la VPN cuando no la necesites. Y también es posible consultar el estado de la VPN (conectada o no conectada) y si está o no habilitada. Si lo está, aparecerá el mensaje Oculto. Si no lo está, se verá tu dirección IP.

En Android, puedes activar una medida de seguridad adicional para la VPN. Desde la app de Google One, dentro de Ventajas > VPN > Ver detalles, deberás entrar en Gestionar configuración de VPN y activar la opción Bloquear Internet si la VPN se desconecta.

También en Android, es posible desactivar temporalmente la VPN. En la pantalla de VPN de Google One dentro de la app, hay una opción llamada Posponer durante 5 minutos. Se puede ampliar a más tiempo en intervalos de 5 minutos.

Por último, si alguna aplicación te da problemas con la VPN, puedes permitir que esa app se la salte. Dentro de la app de Google para Android, ve a Ventajas > VPN > Ver detalles > Ver ajustes > Permitir que las aplicaciones eludan la VPN. Podrás añadir una o más aplicaciones y confirmar tu decisión pulsando en Guardar.

