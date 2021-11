Primero fue el antivirus. Luego vino el cortafuegos. Y en la actualidad, la herramienta estrella para proteger tu navegación es la VPN, una tecnología que facilita la privacidad, la seguridad y el anonimato mientras navegas por la web desde cualquier dispositivo conectado. De ahí la ansiada búsqueda por parte de muchos de servicios VPN gratis para lidiar con las dificultades de acceder a ciertas páginas web. Lo mejor de todo es que hay VPN que se integran en los navegadores web y, al revés, navegadores web que integran VPN gratis.

Los servicios VPN hacen de intermediarios entre tus dispositivos conectados y los servidores de Internet a los que accedes. Así, puedes evitar que determinadas páginas y servicios sepan tu IP, desde dónde te conectas y otros datos privados sobre tu ordenador, navegador, sistema operativo, etc. También sirven para acceder a contenido bloqueado en tu país por censura o por decisiones legales más o menos discutibles.

Con una buena VPN gratis o de pago es posible lidiar con esas limitaciones de la Internet actual desde cualquier dispositivo gracias a sus aplicaciones oficiales. Pero, a continuación, te ofrecemos una selección de navegadores web que destacan por integrar VPN gratis. Así, navegarás por la web de manera anónima y segura mientras el resto de aplicaciones pueden acceder a Internet sin filtros ni intermediarios.

Opera

Empezamos por uno de los navegadores web más populares. Opera se lo ha ganado a pulso durante años por su constante apuesta por la innovación. Entre las novedades más destacables, la integración de una VPN gratis que te ayuda a acceder a sitios web bloqueados o con limitaciones en tu país.

Una vez activada la VPN gratis de Opera desde sus preferencias (Configuración > Privacidad > VPN), verás un icono en la barra de navegación. Desde ahí verás el tráfico que circula a través de la VPN y podrás activar y desactivar la propia VPN. Y, por descontado, tendrás ocasión de elegir desde dónde quieres fingir que accedes a Internet.

¿Qué tiene de bueno la VPN de Opera? Es gratuita, sin límite de datos y sin suscripción. Está integrada en el navegador y ofrece tres opciones para simular tu ubicación: Europa, América y Asia. No tienes que hacer nada más. Del resto se encarga el navegador web.

Epic Privacy Browser

Si buscas una solución que te brinde multitud de herramientas para proteger tu seguridad y privacidad online mientras navegas por Internet, puede que Epic Privacy Browser sea uno de los navegadores web más completos a esto respecto.

En lo que nos ocupa, ofrece una VPN gratis integrada en el propio navegador. Además, bloquea publicidad, trackers, software de criptominado, no guarda cachés Web ni DNS, no guarda datos de autocompletado, no ofrece sugerencias de búsqueda, etc.

Su VPN gratis dispone de varios nodos y centenares de servidores para darte cierta libertad de elección. Así podrás acceder a contenido bloqueado por ubicación o disfrazar tu ubicación real a determinados servidores y servicios online. En concreto, puedes elegir entre Estados Unidos (costa este), Estados Unidos (costa oeste), Canadá, Reinno Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Singapur e India. En realidad, se trata de un servicio de servidores proxy más que una VPN, pero en la práctica, para el usuario medio, el resultado es similar.

UR Browser

Su lema es “Por fin, un navegador que protege tu privacidad”. UR Browser está basado en Chromium, al igual que los navegadores anteriores. Su propósito es hacer de tu experiencia en la web algo seguro y privado. De ahí que incorpore herramientas como redirección HTTPS, alertas de sitios web peligrosos, escáner de virus incorporado para cuando descargues archivos, cifrado mediante RSA 2048 bits, etc.

Respecto a la privacidad, nos permite usar motores de búsqueda alternativos que respetan la privacidad, bloquea los rastreadores de Google y terceros y, la función que más nos interesa, integra una VPN gratis. En sus propias palabras, “cuando se enciende UR VPN, se construye un túnel codificado entre su dispositivo y uno de nuestros servidores, para que todas sus operaciones de Internet, desde navegar, enviar mensajes, descargar o transmitir, NO limitadas al navegador, se realicen encriptadas y protegidas de ojos curiosos no deseados.”

La VPN de UR Browser está integrada en el propio navegador. La primera vez que quieras activarla deberás crearte un usuario. Por lo demás, ofrece varios países a modo de pantalla para esconder tu ubicación real. En concreto, las ubicaciones son: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austria, Australia, Brasil, Suiza, Alemania, Francia, Hong Kong, Irlanda, India, Japón, Países Bajos, Singapur y. Sudáfrica.

Brave

Otro de los navegadores web para navegar seguro es Brave. En realidad, no ofrece su propia VPN gratis. Lo que hace es integrar Tor, un sistema de enrutamiento que permite navegar de forma anónima. Su integración hace que sólo tengas que abrir una nueva ventana privada con Tor para empezar a navegar sin que tu navegador dé información personal.

La integración de Tor en Brave tiene hasta tres niveles de seguridad de más a menos seguro. El motivo es que no todas las páginas funcionan correctamente si ofuscas tu navegación con este tipo de herramientas. Además, cuenta con otras herramientas para bloquear rastreadores y ventanas emergentes, fuerza el acceso a sitios web mediante HTTPS, etc.

Otra particularidad de Brave es que tiene su propio buscador anónimo, Brave Search. También ofrece herramientas para lidiar con criptomonedas. Por lo demás, está basado en Chromium, por lo que puedes instalar extensiones de Chrome.