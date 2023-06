Chris Hemsworth empieza a abrirse un poco más en relación con algunas de sus opiniones relacionadas con las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel en las que ha participado. Con Thor: Love and Thunder en particular, que ha recibido una muy buena dosis de críticas por aspectos como los efectos visuales deficientes y una historia, por momentos, ridícula.

Durante casi un año tras su estreno, se ha mantenido en absoluto silencio. Pero ahora, además de no negar la crítica negativa que ha recibido la película, Chris Hemsworth parece estar de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho. Lo ha hecho durante una entrevista con GQ.

Sobre todo cuando explica que los amigos de sus hijos, chicos de ocho años, empezaron a criticar Thor: Love and Thunder. "Creemos que hay demasiado humor, la acción estuvo bien, pero los efectos visuales no, me avergüenza y me hace reír al mismo tiempo", entre otras cosas. Según Hemsworth, la película se volvió un poco tonta. "Siempre es difícil mantener perspectiva cuando estás en el centro de todo. Me encanta el proceso, es un gran viaje, pero simplemente no tienes idea de cómo van a responder las personas".

Chris Hemsworth dice que volvería a ser Thor, pero con condiciones

También ha puesto ciertas concesiones a su vuelta como Thor. Chris Hemsworth explicó que siempre está dispuesto a volver al Universo Cinematográfico de Marvel. "Depende lo que me puedan ofrecer desde un punto de vista creativo. Ver si hay algo nuevo para el personaje".

Luego ha manifestado: "si voy a interpretar a Thor de nuevo, tiene que tener un tono distinto", como si se intentara alejar de lo último que hizo con Taika Waititi. "Y tendríamos que hacer algo muy drástico para seguir sorprendiendo a la audiencia. Sino, vamos a fatigar al personaje y las películas, donde las personas terminan diciendo 'ah, esto ya lo había visto'".

Pero también sentencia: "la verdad es que quiero hacer cosas diferentes por un tiempo". Lo cual nos adelanta que no veremos la personaje nuevamente durante años.

Chris Hemosworth evita habar de Ant-Man y la Avispa: Quantomania

Durante la misma entrevista, Chris Hemsworth habló más sobre Marvel, pero evitó hacer comentarios sobre Ant-Man y la Avispa: Quantomania argumentando que no la ha visto. Eso sí, le preguntó al periodista sobre su opinión. Este le dijo que "parece que todo tiene que ser muy grande. A lo que el actor respondió, con voz de trailer: "Tu planeta está en peligro, el universo entero está en peligro, sí, como las últimas 24 películas pasadas". Luego dijo "debería ser todo un poco más personal y con los pies en la tierra".

De momento Chris Hemsworth, tras una serie de compromisos previos, se tomará las cosas con un poco más de calma y con un poco más de descanso. Sobre todo después de enterarse que tiene 12 veces más posibilidades de sufrir de Alzheimer's.

