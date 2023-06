A pesar de la insistencia de los expertos en recordar que no hay milagros para perder peso, muchas personas siguen esforzándose en encontrar una pastilla para adelgazar sin esfuerzo. Y al hablar de “muchas personas” no nos referimos a científicos, sino a influencers. Primero se puso de moda en redes sociales el Ozempic, un fármaco para tratar la diabetes que tiene la pérdida de peso como uno de sus efectos secundarios. Tal fue el revuelo que se generó que incluso llegó a haber desabastecimiento de este medicamento en algunos lugares. Se hicieron campañas de concienciación sobre los peligros de tomarla sin tener diabetes y las ventas se redujeron un poco, pero TikTok ha vuelto a la carga con la berberina, una sustancia natural que, supuestamente, tiene los mismos efectos que Ozempic, con menos efectos secundarios.

¿Pero de dónde se han sacado los tiktokers esta idea? Bien, es cierto que hay algunos estudios que señalan que la berberina puede ayudar a perder peso. No obstante, los más sólidos se han llevado a cabo en animales, por lo que no está claro que se puedan extrapolar a humanos. Solo hay uno que analizar cierto papel de este compuesto para reducir la obesidad, pero solo se encuentra una correlación, sin explicar cuál es el mecanismo que conduce a ello.

Por todo esto, no es seguro que sirva como pastilla para adelgazar. Además, al contrario que Ozempic, la berberina presenta el riesgo de ser muy fácil de adquirir. Se puede encontrar en plataformas como Amazon o en prácticamente cualquier herbolario. Allí, se puede adquirir como suplemento, de modo que no es necesario incluir en un prospecto sus posibles riesgos. Y sí que los tiene; pues, como insistimos siempre en este medio, que algo sea natural no quiere decir que sea totalmente seguro.

Del Ozempic a la berberina

La berberina se ha hecho viral en TikTok como un sustituto para el Ozempic. Sin embargo, al igual que el fármaco antidiabético, en ningún momento ha sido demostrado científicamente que sirva como pastilla para adelgazar.

Se trata de una sustancia que se extrae de plantas como el agracejo europeo, el sello de oro, el hilo de oro, la uva de Oregón, el filodendro y la cúrcuma de árbol. Tiene un intenso color amarillo, por lo que en el pasado se usaba para teñir tejidos. De hecho, hoy en día se sigue utilizando para teñir la lana en países como la India.

Pero también se ha empleado tradicionalmente con fines medicinales. Sobre todo se usó por su papel antimicrobiano, en el tratamiento de infecciones causadas por hongos como Candida albicans, y también parásitos, virus y bacterias. Además, se ha utilizado para reducir la presión arterial y para regular los niveles de azúcar en sangre. Todo esto se ha hecho en el pasado, sobre todo en culturas como la china. Sin embargo, con la llegada de la medicina convencional se han encontrado fármacos mucho más eficaces y, si bien se sigue estudiando como principio activo para desarrollar otros medicamentos, su consumo directo se ha hecho más popular. Hasta ahora.

Si Ozempic es un fármaco para la diabetes que tiene la pérdida de peso como efecto secundario, algunos tiktokers no tardaron en encontrar una posible asociación conl a berberina. Al encontrar los estudios mencionados anteriormente, sin analizarlos adecuadamente, difundieron que las píldoras amarillas que se venden en los herbolarios pueden ser una gran pastilla para adelgazar. El furor de la berberina estaba servido, pero los científicos no están de acuerdo en su eficacia, ni tampoco en su inocuidad.

La berberina puede interaccionar con muchos medicamentos, aumentando sus efectos secundarios. Myriam Zilles (Unsplash)

Los riesgos de tomar esta pastilla para adelgazar

Antes de que los medicamentos lleguen a las farmacias deben pasar por ensayos clínicos, con unos controles muy estrictos. En estos se establece si es realmente eficaz, pero también se deciden las dosis adecuadas y se estudian posibles efectos secundarios e interacciones, tanto con bebidas y alimentos como con otros fármacos.

Esto, en cambio, no es obligatorio con los suplementos alimenticios. Si bien es cierto que hay compañías que sí lo hacen, no están obligadas. Pero que no tengan la obligación no quiere decir que no haya efectos secundarios ni posibles interacciones.

En el caso de la berberina, se conoce que puede producir efectos secundarios como diarrea, estreñimiento, gases y malestar estomacal. Y también hay muchos medicamentos con los que puede interaccionar. El más grave es la ciclosporina. Este es un fármaco inmunosupresor que se utiliza para evitar rechazos a trasplantes, de modo que su correcto funcionamiento es esencial. Se ha comprobado que, si se toma en combinación con la berberina, el organismo descompone más despacio la ciclosporina, por lo que podrían aumentar los efectos secundarios que, tratándose de un inmunosupresor, son muchos.

Algo similar ocurre con el dextrometorfano y el losartán. El primero es un antitusígeno y el segundo un medicamento para tratar la presión arterial alta. En ambos casos, puede reducirse su eficacia y aumentar sus efectos secundarios. Es algo que, en general, ocurre con cualquier medicamento modificado por el hígado.

Además, si se toman fármacos para la diabetes o la hipertensión, algo habitual en personas con sobrepeso, se pueden sumar sus efectos y provocar hipotensión o hipoglucemia graves.

Cuidado con tomar berberina durante el embarazo

Las personas embarazadas a menudo recurren a compuestos naturales, por miedo a los efectos de los fármacos. Pero, de nuevo, estamos ante el mismo problema. Los medicamentos suelen pasar todo tipo de controles en los que se establece si son seguros para las embarazadas. Con los compuestos naturales no siempre se hace. O, si se hace, no es obligatorio señalarlo. E incluso si se señala, muchas veces no lo comprobamos; porque, al fin y al cabo, si es natural no se espera que sea dañino.

La berberina sí se ha estudiado y se sabe que es peligrosa durante el embarazo, pues puede producir en el feto algo conocido como kernícterus. Esto consiste en daño cerebral provocado por el aumento de los niveles de bilirrubina en sangre. Las consecuencias son muy graves, pues puede provocar desde pérdida auditiva hasta parálisis cerebral. Por eso, las embarazadas no deben tomar esta pastilla para adelgazar bajo ningún concepto.

En definitiva, lo que muchos catalogan como el Ozempic natural solo coincide con este fármaco en que no debería tomarse como pastilla para adelgazar sin la supervisión de un especialista. Básicamente porque el especialista, si realmente lo es, desaconsejará su consumo con este fin. Hay formas mucho más seguras de perder peso. Son más lentas, pero, por mucho que nos duela, normalmente lo que va demasiado deprisa nos acabará trayendo problemas.

