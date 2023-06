La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha retirado este miércoles, 21 de junio, varios lotes de un producto de maquillaje contaminado, el corrector 'Essence Camouflage+ Matt'.

La contaminación procede de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, conocida por ser un patógeno oportunista que afecta a personas con problemas de salud o el sistema inmunitario comprometido. Por lo tanto, si bien es cierto que puede que las personas sanas no se vean afectadas por el maquillaje contaminado, es vital que los destruyan o lo devuelvan al comercio en el que lo adquirieron, como bien ha recomendado la AEMPS.

Además, es importante tener en cuenta que esta bacteria se hace especialmente grave cuando adquiere resistencia a los antibióticos. Si se deja circular a causa del maquillaje podría darse el caso de que tome estas resistencias de otras bacterias y acabe afectando a alguien con problemas de salud. Por lo tanto, se debe hacer caso al aviso de la AEMPS. Los lotes en cuestión son ODBCB, ODBCA y OCBCA. Si los tienes, destrúyelos.

El maquillaje contaminado es poco habitual

Por lo general, si se siguen las instrucciones del fabricante y los productos cosméticos no se usan durante más tiempo del indicado, no suele haber problemas de contaminación con microorganismos patógenos.

Este tipo de productos siguen muchos controles, tanto antes de su comercialización como después, para evitar que causen problemas de salud a los consumidores. Esta vez, la alerta ha llegado una vez que ya se había comercializado. Puede ocurrir, pero no es lo más habitual. Lo importante es actuar rápido, como ya se está haciendo, para que el maquillaje contaminado no llegue a causar problemas.

La bacteria que causa pesadillas en los hospitales

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria oportunista. Esto quiere decir que normalmente no causa problemas de salud, pero que, en caso de que haya otra enfermedad o el sistema inmunitario se debilite por cualquier motivo, causa una infección que puede ser muy grave. Concretamente, puede afectar a las vías respiratorias y urinarias, así como a los tejidos, penetrando a través de heridas.

En el primer caso puede causar neumonías graves, en el segundo infecciones de orina que podrían complicarse, afectando a los riñones. Y, en el tercero, una sepsis que, en algunos casos, puede ser mortal.

Es una bacteria muy preocupante en hospitales, donde hay muchos enfermos con su sistema inmunitario débil y puede poner en marcha su carácter oportunista. Las infecciones se tratan con antibióticos; pero, si desarrolla resistencias, la situación puede ser fatal.

La AEMPS no ha comunicado si la bacteria del maquillaje contaminado es resistente. Pero no es necesario que lo sea para que suponga un problema. Las bacterias son capaces de realizar un proceso conocido como conjugación que, al entrar en contacto, les permite intercambiar genes. Así, podría darse la situación de que una bacteria que sí tenga resistencias a antibióticos se las pase a la que se encuentra en el maquillaje contaminado.

No debe cundir el pánico, pero, si habías comprado ese corrector, no lo uses bajo ningún concepto. Por tu salud y la de quienes te rodean.

