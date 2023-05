Xbox ha dado el primer paso para llevar sus videojuegos a GeForce Now, tras la reciente firma de un acuerdo por 10 años entre Microsoft y NVIDIA. Gears 5 es el primer título de PC perteneciente a Xbox Games Studios que desde hoy se ofrece en la citada plataforma de juegos en la nube, pero pronto no será el único.

Según anunciaron los de Redmond, el próximo jueves 25 de mayo se le sumarán otras tres propuestas: Deathloop, Pentiment y Grounded. De esta forma, se pone en marcha el vínculo por una década entre Xbox y GeForce Now, a través del cual Microsoft logró sumar a NVIDIA como aliado en su puja con los reguladores para lograr la aprobación de la compra de Activision Blizzard.

¿Cómo funcionará la integración de los videojuegos de PC pertenecientes a Xbox con el servicio en la nube de NVIDIA? Desde Microsoft explicaron que, a partir de ahora, los miembros de GeForce Now podrán jugar títulos seleccionados de Xbox Game Studios y Bethesda vía streaming, siempre y cuando los hayan comprado previamente en Steam o la Epic Games Store. Esto permitirá acceder a los juegos desde la nube en sistemas operativos y plataformas como Windows, macOS, Android, iOS, Chromebooks y Shield TV.

Un dato curioso es que la integración con NVIDIA GeForce Now todavía no brinda soporte para juegos adquiridos a través de la Microsoft Store. No obstante, desde Xbox aseguran estar trabajando para incorporarlo en próximos meses.

"Esta es la primera de una serie de asociaciones que estamos activando para que nuestros juegos de PC estén disponibles para jugadores de todo el mundo a través de una variedad de servicios en la nube, comenzando con NVIDIA GeForce Now, y con Boosteroid, Ubitus, EE y Nware en el futuro. Seguimos comprometidos con el lanzamiento de títulos actuales de Xbox Game Studios y Bethesda, y futuros juegos de Activision Blizzard para PC, una vez que se cierre la adquisición de Microsoft". Sarah Bond, vicepresidenta corporativa de Xbox.

El lanzamiento de Gears 5 en NVIDIA GeForce Now puede ser un dato anecdótico para la gran mayoría. Desde que Microsoft y los dirigidos por Jensen Huang firmaron este acuerdo, la industria no ha tardado en catalogarlo solo como una estrategia para que los reguladores aprueben la compra de Activision Blizzard. Vale recordar que la franquicia Call of Duty también está incluida en este convenio.

Ciertamente, no está mal que Xbox se haya movido rápido para comenzar a ofrecer sus títulos en la plataforma en la nube de NVIDIA. Aunque el timing del anuncio no parece casual. Después de todo, Microsoft recibió recientemente la aprobación de la Comisión Europea para cerrar la adquisición valuada en 68.700 millones de dólares, pero está tratando de revertir el veto de la CMA británica.

Justamente, los reguladores del Reino Unido le bajaron el pulgar a la compra de Activision Blizzard por considerar que le daría una ventaja anticompetitiva a Microsoft en el ámbito de los juegos en la nube. Los de Redmond ya apelaron el fallo, y no sería raro que la activación del vínculo con NVIDIA GeForce Now, uno de los principales rivales de Xbox Cloud Gaming, se utilice para tratar de refutar la postura de las autoridades.

Habrá que ver cómo continúa esta historia. Por lo pronto, más allá de Gears 5, Deathloop, Pentiment y Grounded, se desconoce qué otros juegos de Xbox llegarán pronto a NVIDIA GeForce Now. Con un tuit, Phil Spencer, líder de Microsoft Gaming, se mostró esperanzado por este lanzamiento: "El anuncio de hoy marca un gran hito en nuestra promesa de llevar más juegos a más personas, sin importar cómo elijan jugar".

