El próximo 23 de julio los españoles están, de nuevo, llamados a votar en las urnas. Y por mucho que sea verano, puente y vacaciones, no vas a poder librarte de estar en una mesa electoral si te toca. No obstante, lo que sí puedes hacer desde ya es solicitar el voto por correo y así poder votar independientemente de que te pille o no de vacaciones.

Aunque el proceso de voto por correo arrancó el pasado 30 de mayo, no ha sido hasta hoy cuando Correos ha puesto en marcha el proceso para solicitar el voto por correo de forma telemática.

Solicitar el voto por internet tiene algunas ventajas, y la más importante es que solo tendrás que ir a Correos una vez para depositar el voto, en vez de tener que ir a solicitarlo, recogerlo y votar. El proceso para solicitar el voto por correo por Internet es muy sencillo, no obstante, te avisamos desde ya: necesitarás tener certificado digital o DNI-e para poner en marcha el proceso. Además, es obligatorio que tener instalado en tu ordenador AutoFirma.

Esto supone que, de momento, hacerlo desde el móvil es bastante más complicado. Puesto que la app de AutoFirma no funciona del todo bien en Android, y en iOS lleva sin actualizarse varios meses y en nuestras pruebas tampoco ha funcionado correctamente, por lo que como con todo proceso con la administración, debes armarte de paciencia y, nuestro consejo, hacer el proceso desde Firefox.

Dicho esto, el proceso para solicitar el voto por correo es muy sencillo una vez superados los escollos de las firmas digitales y los certificados electrónicos.

¿Cómo puedes solicitar online el voto por correo?

Es necesario disponer de un certificado DNI Electrónico o un certificado digital válido (¿cómo solicitarlo?). Si tienes cualquiera de los dos, los pasos son muy sencillos:

Entra en la web de Correos especial de las elecciones de julio de 2023 .

. Haz click en solicitar el voto por correo (es la única opción que ofrece)

Se abrirá una nueva ventana que ofrecerá dos opciones: presentar o consultar. Elige "presentar vía web su solicitud de voto por correo".

Cumplimenta todos los campos requeridos.

Completados todos los campos, el sistema te solicitará automáticamente que la firme electrónicamente (de ahí que AutoFirma deba estar instalado en su ordenador ).

). Una vez firmes la solicitud con AutoFirma estará presentada su solicitud y podrás descargarte una copia:

No obstante, no es un proceso automático. Tal como confirma Correos, la Oficina del Censo Electoral debe aprobar la solicitud, para que te remita, a la dirección que has indicado en tu solicitud, la documentación para realizar el voto.

Plazo de presentación de la solicitud

Se puede solicitar a partir de la fecha de la convocatoria y hasta el día 13 de julio de 2023, incluido. Una vez que recibas el voto, puedes entregarlo en cualquier oficina de Correos. No te olvides del DNI. Tiene de plazo para depositar el sobre con tu voto hasta el 19 de julio de 2023.

¿Puede votar todo el mundo por correo?

Sí, en principio, todos los españoles que tengan derecho al sufragio (que no lo tengan limitado por motivos penales, por ejemplo), pueden solicitar el voto por correo. Eso sí, ten en cuenta que Una vez presentada la solicitud vía web, si es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, no podrás votar en la mesa electoral el día de la votación.

Los únicos que no podrán solicitar el voto por correo son los residentes en España que se encuentren temporalmente en el extranjero. Tampoco por los electores residentes en el extranjero que lo soliciten desde su país de residencia.

