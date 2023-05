Aunque el 2018 parece muy lejano, teniendo en cuenta cuánto ha pasado entre ese año y el actual, incluyendo una pandemia dolorosa, en ese momento se estrenó una película clave en la historia reciente de Netflix: A ciegas, un largomentraje que por su título en inglés se conoció como Bird Box y que tendrá un próximo spin-off en español, nombrado Bird Box Barcelona.

El anuncio de Bird Box Barcelona fue hecho por Netflix a través de un tráiler. En la descripción de este, se puede leer toda una declaración de principios: “Are you ready to see?” (¿Estás listo para ver?”). Se trata de una referencia a la mitología interna que la franquicia está componiendo. Hay que recordar que, a través de las miradas, las personas entran en contacto con distintas fuerzas extrañas. Eso propicia, a escala global, una serie de suicidios masivos.

Por eso es relevante el mensaje con la que se acompaña el anuncio. Bird Box Barcelona seguirá esta línea. En las primeras imágenes del tráiler se puede ver cómo cientos de personas comienzan a perder el control sobre sí mismos. Entonces, ¿qué ocurre? La idea de sociedad, tal cual como se le conoce, comienza a agrietarse dando paso a un caos incontrolable.

Bird Box Barcelona: el primer tráiler

A ciegas fue protagonizada por Sandra Bullock. Aunque la película generó reacciones opuestas entre sí en la crítica, fue una producción importante dentro de Netflix. Luego de poco menos de un mes de haberse estrenado, ya había acumulado más de 280 millones de horas de reproducción. Esto sucedió en un contexto en el que el auge del vídeo en streaming aún no se había producido tal y como se desarrolló en los últimos años.

Bird Box Barcelona es protagonizada por Mario Casas. Él será el vehículo a través del cual se volverá a explorar el argumento antes descrito: hay una extraña razón por la cual se están produciendo suicidios masivos en la ciudad. A Casas lo acompañan los siguientes autores: Georgina Campbell, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Diego Calva, Patrick Criado, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner y Leonardo Sbaraglia.

Esta producción llegará, en parte, con el peso de la primera entrega a sus espaldas. Conviene tener en cuenta que A ciegas es la película de terror y ciencia ficción más vista en la historia de Netflix. Por tanto, ya hay una referencia en la mente de los espectadores. Bird Box Barcelona es dirigida por Álex y David Pastor. Con el lanzamiento del primer tráiler también se confirma la fecha de estreno: el próximo 14 de julio.

