Si en algún momento de tu historia en TikTok has visto algún vídeo que casualmente tenía la etiqueta "LGBT" o derivadas, la compañía podría tener tu nombre anotado en alguna parte de su base de datos. Un reporte del WSJ así lo revela, y su fuente sería un exempleado de la compañía china ByteDance.

No solo estaría tu nombre en una lista dentro de la compañía, sino que TikTok ha estado monitoreando las cuentas que se han topado con contenidos con dichas etiquetas en su sección Para ti. Esta vigilancia habría tenido una duración de al menos un año, según comenta la fuente del reporte.

Por si esto no fuese lo suficientemente malo, esta información no era un secreto para nadie dentro de ByteDance. De hecho, empleados de TikTok de varios niveles podían acceder a ella, y no solo eso, sino también controlar los permisos de visualización de la lista.

Está claro de que no solo estamos ante un problema de privacidad, sino también ante uno de seguridad. Este tipo de información podría ser utilizada para extorsionar personas en países donde demostrar tu orientación sexual es ilegal, e incluso castigable con la muerte.

TikTok sigue hundiéndose en la interminable lucha por la privacidad

"Proteger la privacidad y seguridad de las personas que utilizan TikTok es una de nuestras prioridades principales", comentó el portavoz de la compañía al citado medio. Si bien la compañía intenta sonar alentadora con sus palabras, lo cierto es que el problema quedó sembrado cuando ByteDance decidió almacenar y enlistar información tan sensible como esta en primer lugar.

Afortunadamente, parece que esta información ya ha sido eliminada de la base de datos, al menos en Estados Unidos. Así lo confirma el portavoz de TikTok.

Mientras más se investiga a TikTok, datos cada vez más alarmantes parecen salir a la luz, como es de esperar con cualquier red social de alto perfil —si no, podemos preguntarle a Meta—. Este reporte marca un nuevo capítulo en la interminable lucha del servicio contra los reguladores e investigadores. Sin embargo, no parece que esté saliendo muy bien parada, y cada declaración parece más un intento de salvar la situación que una afirmación real.

La Unión Europea ya se encuentra investigando las conductas de TikTok con respecto al manejo de datos. Mientras tanto, Estados Unidos sigue trabajando en prohibir la aplicación dentro de sus fronteras. Si tienen éxito, significaría la pérdida de 100 millones de usuarios solo en el país norteamericano.

