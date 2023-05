Cada 4 de mayo los fanáticos de Star Wars celebran el día mundial de la mítica franquicia, conocido popularmente como Star Wars Day. Durante la fecha, es normal ver todo tipo de publicaciones acerca de una de las sagas cinematográficas más importantes de la historia y todos sus personajes. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta celebración?

Todo comenzó un día como hoy en 1979, con un inteligente juego de palabras en el diario británico London Evening News. En aquel año, el Partido Conservador del Reino Unido felicitaba a la recién electa Margaret Thatcher por conseguir el puesto de primera ministra de la región. Para ello, escribieron en el mencionado medio la frase "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", que al español se traduce como "Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Enhorabuena". La fonética de dicha frase coincide, en inglés, con el conocido "May the Force be with you" de Star Wars o "Que la fuerza te acompañe", en castellano.

Si bien esto sentó un precedente para la celebración del Star Wars Day, fue en 2011 cuando cobró fuerza en los medios y los seguidores de la franquicia. En este año, la cuenta oficial de Twitter de Star Wars publicó el mensaje "May the Fourth Be With You", originalmente dedicada a la primera ministra británica.

Ese mismo 4 de mayo de 2011 sucedió algo también importante para que dicho día se instaurase como celebración: se llevó a cabo el Toronto Underground Cinema. Y, durante dicho festival de cine, se ofrecían descuentos especiales a los productos de Star Wars. También se realizaron juegos relacionados con la franquicia, charlas y la proyección de la serie original de películas.

El Star Wars Day celebra el impacto de la mítica franquicia en todos los medios

La influencia de Star Wars en los medios ha sido tan poderosa que en 1980 el presidente de Estados Unidos de aquel momento, Ronald Reagan, creó una iniciativa de defensa estratégica que se conoció como Guerra de las Galaxias. A día de hoy la franquicia ha servido de inspiración para miles de películas, series, videojuegos e incluso el mundo de la moda.

En la actualidad, el Star Wars Day ha ganado mucha más fuerza gracias a su auge en las redes sociales. Desde ellas, millones de seguidores de la franquicia pueden compartir su amor por la saga sin salir de sus hogares, ya sea en forma de disfraces, colecciones y la mención de sus momentos favoritos en las películas y videojuegos relacionados.

Por su parte, la franquicia sigue más viva que nunca. Poco antes de este Star Wars Day 2023 vimos el tráiler de Ahsoka, la próxima serie de televisión en llegar a Disney+, spin-off de The Mandalorian. Esta última ya ha anunciado también su propia película, junto a otras dos más para un total de tres producciones en desarrollo. La otra se titula Star Wars: Dawn of the Jedi, basada en la serie de cómics homónima. Mientras tanto, la última marcará el regreso de Daisy Ridley como Rey Skywalker en Star Wars: New Jedi Order.

