Después de que se activaran las alarmas el mes pasado, en Mountain View vuelven a respirar. Es que Samsung ha descartado la idea de abandonar Google como buscador predeterminado en sus móviles para adoptar Bing, y todo seguirá como hasta ahora. Al menos por el momento.

Según The Wall Street Journal, Samsung ha suspendido un análisis interno que proponía implementar Bing como buscador predeterminado en su navegador web propietario. Los surcoreanos habrían cancelado sus estudios sobre el tema por temor a cómo podrían reaccionar los mercados ante el cambio, y para no dañar su relación de muchos años con los californianos.

No olvidemos que, ni bien salió a la luz que Samsung barajaba esta posibilidad, se habló de una reacción de "pánico" en Google. Algo que podría parecer lógico, considerando que los asiáticos enviaron 260 millones de smartphones y tablets en 2022, aunque en la realidad habría sido desproporcionado.

Como dijimos al comienzo, la intención de Samsung no habría sido eliminar cualquier rastro de Google como buscador predeterminado en sus móviles. El cambio que se analizó habría impactado solamente en la app Internet, el navegador desarrollado por la firma coreana y que forma parte del software preinstalado como parte de One UI, la capa de personalización que se ejecuta sobre Android.

El informe indica que Samsung no habría visto la posible adopción de Bing como una modificación que gran relevancia, puesto que la mayoría de los usuarios de sus dispositivos utilizan Chrome —que también llega preinstalado— como navegador web principal. Y no olvidemos que los equipos de la marca también llegan con la barra de búsqueda de Google en la pantalla principal. Por ende, la implementación del buscador de Microsoft se habría pensado como un experimento en busca de diversificar su propuesta de software y servicios, y no como un método para desafiar el poder de Google.

Samsung descarta (por ahora) usar Bing como buscador predeterminado

Que Samsung haya optado por dar de baja la iniciativa de adoptar Bing como buscador predeterminado en su navegador, no implica que le cierre la puerta definitivamente a la posibilidad. Según The Wall Street Journal, los surcoreanos podrían volver a explorar una opción similar en el futuro, aunque no se especifica cómo.

No quedan dudas de que incorporar Bing como buscador por defecto del navegador de Samsung habría sido una opción muy interesante para los de Redmond. En el transcurso de este año, Microsoft ha realizado una fuerte apuesta para hacer más atractivo su motor de búsqueda. La incorporación de tecnologías de OpenAI como GPT-4 es una clara muestra de ello.

Es cierto que los propios coreanos reconocen que la app Internet no es la opción preferida de los usuarios. De modo que, incluso dotándola de Bing, es improbable que pudiera quitarle una cuota de mercado demasiado importante a Google. Sin embargo, ya hemos hablado sobre esto en el pasado: Microsoft ya no busca correr a la par de los de Mountain View.

Pocos días atrás conocimos que los de Redmond estarían buscando ganar el contrato para que Bing sea el próximo buscador predeterminado de Mozilla Firefox. De lograrlo, podría significarle un avance muy importante dentro del lucrativo mundo de los anuncios en línea. No olvidemos que, según Microsoft, cada punto de marketshare que su buscador gane puede equivaler a ingresos publicitarios por unos 2.000 millones de dólares.

No por nada, incorporar Bing en los móviles de Samsung podía presentarse como una oportunidad de negocios fenomenal. Aunque ahora todo parece haber quedado en nada. Ya veremos cómo avanza esta historia; lo único cierto es que todavía hay Google para rato como opción predeterminada en los dispositivos coreanos.

