La historia de las películas de Marvel pudo ser radicalmente diferente. Robert Downey Jr mantuvo conversaciones para interpretar a Doctor Doom, el antagonista eterno de Los 4 Fantásticos. De haber conseguido el papel, muy probablemente no hubiese sido el elegido para Tony Stark/Iron Man, en la película de 2008 que arrancó la franquicia cinematográfica más exitosa de la historia.

Se ha revelado en una conversación entre Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y Jon Favreau, director, acerca del proceso de hacer Iron Man (2008). Ambos explicaron la inmensa importancia de que Robert Downey Jr haya sido el actor elegido para el papel del personaje principal y cómo nada de esto hubiese ocurrido si el actor se hubiese quedado con Doctor Doom.

Los acercamientos entre el actor y el estudio fueron antes del inicio del Universo Cinematográfico de Marvel. En aquella época los derechos de los personajes los tenía Fox, quienes hicieron dos versiones de Los 4 Fantásticos. Dos largometrajes en 2005 y 2007, para después producir un reboot que se estrenó en 2015 que tuvo un recibimiento terrible.

Durante la conversación, Jon Favreau explica que, cuando vio por primera vez a Robert Downey Jr, el sabía que Kevin Feige ya se había reunido con el actor previamente para "Doctor Doom, o algo así". Esto ya se había mencionado previamente en 2021, pero es la primera vez que el presidente de Marvel Studios confirma la historia.

Conseguir que Robert Downey Jr sea Tony Stark/Iron Man es una de las mejores decisiones de la historia de Hollywood

Durante la misma converación entre Jon Favreau y Kevin Feige, este último explica que conseguir que Robert Downey Jr sea Tony Stark/Iron Man fue una de las mejores decisiones de la historia de Hollywood.

"Creo que es una de las mejores decisiones de la historia de Hollywood. Todos tenemos días buenos y días malos, pero recuerdo decirle a Robert [Downey Jr]: no estaríamos metidos en todo esto si no fuera por ti. No existiría un estudio si no fuera por ti o por Jon [Favreau]".

Finalmente, Robert Downey Jr no fue el elegido para interpretar a Doctor Doom en, probablemente, las películas de 2005 y 2007. Pero terminó convirtiéndose en el actor elegido para protagonizar a uno de los superhéroes más importantes de la gran pantalla.

Dicho eso. Hay un actor de las películas de Los 4 Fantásticos de 2005 y 2007 que terminó en el Universo Cinematográfico de Marvel. Chris Evans, que interpretó a Johnny Storm/Antorcha Humana, pero más adelante se convirtió en Steve Rogers/Capitán América. Eso sí, en 2011, cuando el estudio ya estaba formado y caminando en la dirección correcta.

Marvel estrenará una película de Los 4 Fantásticos en 2025

Marvel está trabajando activamente para producir una película de Los 4 Fantásticos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, con fecha de estreno para el 14 de febrero de 2015. Sí, con un nuevo Doctor Doom y con nuevos actores para todos los personajes que ya conocemos.

No hay noticias de qué actores interpretarían a Reed Richards (Sr. Fantástico), Susan Storm (Mujer invisible), Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ben Grimm (La Cosa), quién se encargará del villano principal —definitivamente no será Robert Downey Jr— y cómo conectarán con el resto de los superhéroes en la franquicia.

