La historia de Robert Downey Jr. es impactante y conocida por todos. Posiblemente sea el caso de redención más importante de Hollywood en muchísimo tiempo, potenciado por el impacto del actor en el establecimiento del Universo Cinematográfico de Marvel, la franquicia más exitosa de la historia. Hoy es imposible separar al artista de su papel como Tony Stark/Iron Man, aunque la historia pudo ser muy diferente en la era "pre-UCM".

Según publicó ComicBook en los últimos días, Robert Downey Jr. pudo haber interpretado a otro personaje de Marvel en el cine. La referencia es para Victor Von Doom/Doctor Doom, el principal villano de Los Cuatro Fantásticos.

El dato fue mencionado por Jon Favreau, el director de los primeros dos filmes de Iron Man e intérprete de Happy Hogan en el Universo Cinematográfico de Marvel. En una entrevista para el libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, el cineasta se refirió brevemente a esta posibilidad.

"Marvel ya se había reunido con Robert anteriormente. Creo que para el papel de Doctor Doom", indicó Favreau. De todos modos, se desconoce qué tan cerca estuvo Robert Downey Jr. de interpretar el rol que terminó en manos de Julian McMahon en la película que se estrenó en 2005 bajo el ala de 20th Century Fox.

Hoy es imposible saber si la historia pudo ser diferente, o cómo hubiese afectado el papel de Victor Von Doom a la carrera del actor. Especialmente si se tiene en cuenta que las críticas a Los 4 Fantásticos fueron pésimas, y la franquicia no mejoró con Los 4 Fantásticos y Silver Surfer de 2007; al punto tal de sufrir un reboot en 2015, que tampoco fue exitoso.

2005, el año en que Robert Downey Jr. comenzó a ganarse su lugar nuevamente en Hollywood

Si bien la carrera de Robert Downey Jr. tuvo un resurgimiento pleno en 2008, de la mano de Iron Man y Tropic Thunder (donde fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto), su reaparición en las primeras planas comenzó en 2005. Si bien en dicho año no fue el Doctor Doom en Los 4 Fantásticos, sí tuvo su protagónico junto a Val Kilmer y Michelle Monaghan en Kiss Kiss Bang Bang.

La película no fue un mega éxito en taquilla, pero recibió excelentes críticas, y muchas de ellas fueron para la labor de Robert Downey Jr. De hecho, el propio actor ha reconocido en múltiples oportunidades que ese film lo puso nuevamente en el mapa, cuando nadie lo contrataba por considerarlo un riesgo tras sus adicciones y el tiempo que pasó en prisión.

¿Qué hubiese sido de la carrera de Robert Downey Jr. si resultaba elegido como Victor Von Doom? Hoy solo podemos especular. Lo único cierto es que —en base a su talento y carisma— se convirtió en una de las estrellas más importantes de la última década; y su trabajo fue clave para cimentar el Universo Cinematográfico de Marvel como lo conocemos en la actualidad.