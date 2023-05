La NASA convocó a una rueda de prensa para presentar sus primeros hallazgos sobre los OVNIS. A casi un año de anunciar que se involucrarían en el estudio de fenómenos aéreos no identificados (UAP), un panel de expertos concluyó que necesitan más datos. David Spergel, presidente del panel, dijo que la evidencia actual sobre los UAP es insuficiente debido a que los datos analizados no son de calidad.

Uno de los problemas principales para el equipo de 16 investigadores y expertos de múltiples disciplinas es que la recopilación de datos sobre los OVNIS está fragmentada. Los avistamientos se registran por aviones comerciales, drones militares o globos meteorológicos, por lo que la información llega a diferentes agencias gubernamentales. Spergel también mencionó que no existe un control de calidad, ya que se utilizan instrumentos que no son ideales para registrar datos científicos.

Lo anterior fue respaldado por Sean Kirkpatrick, director de la oficina encargada de investigar fenómenos en el aire para el Departamento de Defensa. Kirkpatrick mencionó que la mayoría de objetos voladores tiene características que son fácilmente explicables, aunque no puede llegar a una conclusión defendible con los datos actuales. El directivo también declaró que existen algunos con características potencialmente anómalas, aunque se trata de un porcentaje muy pequeño.

Dentro de esta categoría se encuentran los platillos voladores. Kirkpatrick se refirió a un objeto no identificado que registró un dron militar en Medio Oriente. El Departamento de Defensa no ha podido explicar el origen debido a una recolección sesgada de datos, aunque aseguró que no representa una amenaza. Este UAP en forma de orbe metálica también se reportó en otras zonas de la región.

Los OVNIS no son de origen extraterrestre

Nadia Drake, periodista y científica que forma parte del panel, reveló que no hay evidencia sobre el origen extraterrestre de los UAP. Según Drake, los datos necesarios para explicar los avistamientos anómalos a menudo no existen, por lo que no podrían llegar a una conclusión definitiva. El estudio de estos fenómenos es de interés para la seguridad nacional y aérea, y la NASA quiere descubrir su explicación científica.

"No es nuestro trabajo definir la naturaleza, sino estudiarla de manera que la naturaleza se revele a nosotros sin importar cuán emocionante o decepcionante pueda ser esa realidad", dijo Drake. "La NASA está impulsada por la ciencia y comprometida con la exploración y comprensión del aire y el espacio", añadió Paula Bontempi, oceanógrafa y miembro del grupo de investigadores. "Esto incluye lo desconocido, ya sea en los confines más lejanos del universo o aquí mismo, en nuestro planeta", dijo.

Durante su presentación, los integrantes del equipo dejaron claro que la agencia espacial se basará en los datos. Ante la pregunta sobre si existe inteligencia "no humana" detrás de los fenómenos aéreos, Anamaria Berea, profesora de ciencia computacional de la Universidad George Mason dijo que "afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria".

Los primeros resultados de la investigación sobre los OVNIS podrían decepcionar a algunos, aunque son un gran avance. La NASA ha identificado el principal obstáculo para su estudio, por lo que el próximo paso será presentar un informe completo a finales de julio. El objetivo del grupo de expertos es crear una hoja de ruta para que otros científicos analicen a fondo los UAP.

