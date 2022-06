Estados Unidos se está tomando muy en serio el tema de los OVNIS. Luego de que el Pentágono presentara el primer informe sobre fenómenos aéreos no identificados, la NASA anunció que los examinará de manera científica. La agencia estadounidense dijo que creará un equipo independiente para estudiar eventos en el cielo que no pueden asociarse a aeronaves o fenómenos naturales conocidos.

De acuerdo con la NASA, el estudio de los OVNIS son de interés para la seguridad nacional y aérea. Sin embargo, no hay suficiente información que permita determinar su origen. Los directivos de la dependencia dijeron que hasta ahora no hay evidencia para asegurar que son de origen extraterrestre. La principal limitante es que no existen suficientes avistamientos como para sacar conclusiones científicas.

“Dada la escasez de observaciones, nuestra primera tarea es simplemente recopilar el conjunto de datos más sólido que podamos”, dijo David Spergel, lider del equipo. Spergel, quien se desempeñó como presidente del departamento de astrofísica de la Universidad de Princeton, hará mancuerna con Daniel Evans, investigador en la Dirección de Misión Científica de la NASA.

“Identificaremos qué datos (de civiles, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, empresas) existen, qué más debemos tratar de recopilar y cómo analizarlos mejor”. dijo Spergel. El equipo de la NASA no forma parte del grupo especial creado por el Departamento de Defensa. Pese a ello se coordinará con el gobierno para aplicar las herramientas con el fin de saber más sobre los OVNIS.

La NASA quiere descubrir la explicación científica de OVNIS

En el último reporte presentado al Congreso de Estados Unidos, el Pentágono aseguró que registró más de 400 fenómenos aéreos no identificados. Andre Carson, presidente del subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que si bien los eventos no tienen explicación, los OVNIS son reales. Carson se comprometió a investigar el origen, por lo que la creación de un grupo especial de la NASA llega en el momento perfecto.

Thomas Zurbuchen, administrador asociado en ciencia de la NASA, dijo que tienen acceso a una amplia gama de observaciones de la Tierra desde el espacio. "Contamos con las herramientas y el equipo que pueden ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lo desconocido. Esa es la definición misma de lo que es la ciencia. Éso es lo que hacemos.", mencionó.

No se descarta que sean extraterrestres

La NASA está considerando todas las posibilidades, incluyendo que se traten objetos voladores provenientes de otros planetas. En el anuncio se mencionó el programa de astrobiología que se enfoca en estudiar la vida más allá de la Tierra. Este programa está a cargo de las investigaciones sobre la existencia de agua en Marte y otros cuerpos celestes, como Titán o Europa.

El estudio tendrá una duración de nueve meses y contará con el apoyo de expertos en ciencia, aeronáutica y análisis de datos. A diferencia de los reportes clasificados del Departamento de Defensa, los resultados del estudio de OVNIS por la NASA serán públicos.

“De acuerdo con los principios de apertura, transparencia e integridad científica de la NASA, este informe se compartirá públicamente”, dijo Daniel Evans. "Todos los datos de la NASA están disponibles para el público, nos tomamos esa obligación en serio, y los hacemos fácilmente accesibles para que cualquiera pueda verlos o estudiarlos". aseguró

Tras décadas de reportes y teorías conspirativas de los fanáticos de lo paranormal, los OVNIS están de nuevo en el reflector. Los fenómenos aéreos no identificados cobraron relevancia luego que se presentara un informe donde se detallan avistamientos y videos de encuentros con pilotos y miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos.