Durante la edición 2023 del Festival de Cannes, una de las personalidades sobre las que más se comentó fue Martin Scorsese. El director, a propósito de la presentación de Los asesinos de la luna de las flores en el evento, ofreció una entrevista en la que se refirió a distintos asuntos. Uno de ellos fue su futuro dentro de la industria del cine.

Martin Scorsese mira con algo de nostalgia su presente. Es un cineasta que se siente capaz de manejar el lenguaje cinematográfico y las historias a gusto. Pero también es una persona que ya reconoce que el final está cerca, que el tiempo ha pasado y no queda demasiado para todo lo que desea hacer. Sin embargo, hay algunas novedades al respecto: el director ya tiene un nuevo proyecto en mente, una película sobre Jesús.

Esta idea surgió luego de tener un encuentro con el Papa Francisco. Unos días antes de conocerse esta noticia, Martin Scorsese dijo lo siguiente: “Estoy viejo. Leo cosas. Veo cosas. Quiero contar historias, y no hay más tiempo. Cuando (Akira) Kurosawa recibió su Oscar, cuando George (Lucas) y Steven (Spielberg) se lo dieron, dijo: ‘Recién ahora estoy empezando a ver la posibilidad de lo que podría ser el cine, y es demasiado tarde’. Tenía 83 años. En ese momento, dije: ‘¿Qué quiere decir?’. Ahora sé lo que quería decir”.

La nueva película

en la que Martin Scorsese trabaja

Los asesinos de la luna de las flores, el próximo estreno dentro de la filmografía de Martin Scorsese, se podrá disfrutar en cines a partir del próximo 6 de octubre de 2023. Aunque aún faltan unos meses, la producción está lista y Martin Scorsese ya apunta hacia un nuevo lugar narrativo: la religión.

En declaraciones reseñadas por Variety, el cineasta dijo lo siguiente:

"He respondido al llamado del Papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo un guion para una película sobre Jesús. Y estoy a punto de empezar a hacerlo”, Martin Scorsese.

Durante la rueda de prensa organizada por el encuentro entre el Papa y Martin Scorsese, no se ofreció ningún otro detalle. Sin embargo, teniendo en cuenta que hasta ahora no se conoce otra idea sobre la que el cineasta esté trabajando, se interpreta que esta producción sobre Jesús será lo siguiente que presentará el realizador.

Martin Scorsese es una de las figuras más importantes de la industria del cine. Su influencia se puede reconocer en distintos realizadores. Ellos se han nutrido de historias como Taxi Driver o Toro Salvaje —por solo nombrar dos de tantas— al momento de contar sus relatos. Hablando a diversas generaciones, durante aquella entrevista con Deadline en el marco del Festival de Cannes, el cineasta dijo: “Las personas en su adolescencia, de 20, 30, 40 años, deberían vivir las películas como una experiencia colectiva en los cines. Pero estás hablando con un hombre de 80 años”.

Martin Scorsese, en pocas palabras

Martin Scorsese nació el 17 de noviembre de 1942 en Queens, Nueva York. Este origen es algo más que un lugar concreto, ya que a través de su obra cinematográfica ha compuesto distintos retratos sobre esa ciudad. Esto lo ha hecho mediante historias poderosas y, también, por su lenguaje artístico, reconocible tanto técnica como estéticamente.

Mucho antes de que se convirtiera en una de las figuras más importantes de la historia del cine, empezó a estudiar este arte en la Universidad de Nueva York. Luego de realizar algunos cortometrajes, presentó su tesis, Who's That Knocking at My Door (1967), una película que recibió buenos comentarios. Luego de esa producción, comenzó su ascenso para convertirse en un referente dentro de la industria y la cultura.

En la década de los 70, estrenó Mean Streets (1973), Taxi Driver (1976) y Toro salvaje (1980). Estos títulos fueron esenciales en la construcción de su reputación. Esas producciones marcaron parte de su trayectoria, así como también su vínculo con actores como Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. En tiempo reciente, uno de sus intérpretes preferido ha sido Leonardo Di Caprio, con quien trabajó en proyectos como Pandillas de Nueva York (2002), El aviador (2004), El lobo de Wall Street (2013) y, próximamente, Los asesinos de la luna de las flores.

