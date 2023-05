Uno de los factores que más se reconoce en relación con la saga de Guardianes de la Galaxia es la música. Desde la primera entrega, estrenada en 2014, hasta el cierre de su trilogía, con la recién estrenada Guardianes de la galaxia Vol. 3, el setlist de cada producción suele generar fervor entre los seguidores. Lo curioso, vinculado con el último largometraje, es que James Gunn tuvo problemas con una canción en particular.

Si se tratara de resumir la relación que James Gunn tiene con la música, bastarían tres palabras: es un melómano. La diversidad de géneros que se agrupan en la saga Guardianes de la galaxia dan muestra de ello. Es el propio cineasta que se encarga, durante la elaboración del guion, de pensar e incluir cada tema. Sin embargo, por primera vez, no fue posible incorporar una de las canciones que quería.

Esto lo reveló a través de su cuenta en Twitter, en la que se deja ver cada tanto para compartir ideas, mostrar algún adelanto sobre proyectos en los que trabaja y responder preguntas. En esta ocasión, le tocó atender la siguiente cuestión, planteada por el usuario @COttensoser: “¿Hubo alguna canción que quisieras usar y que no pudiste sumar?”.

Guardianes de la galaxia Vol. 3, James Gunn

y la canción que no pudo incorporar

Desde la concepción de las películas, Guardianes de la Galaxia ha estado relacionada con la música. Por eso, en vez de 1 o 2, por ejemplo, se utiliza “Vol. 1” para diferenciarlas, como si se tratara de un casete. Incluso, ese soporte musical aparece de forma constante en la saga. A este marco se suman decenas de canciones icónicas de distintas épocas y que funcionan como guía emocional dentro de las producciones.

Hasta Guardianes de la Galaxia Vol. 3, James Gunn había podido incorporar todas las canciones que tuvo en mente. Sin embargo, en esta ocasión hubo una que no pudo sumar: Russian Roulette de Lords of the New Church. Este tema fue lanzado en 1982, dentro del álbum homónimo de la banda. ¿Pero qué pasó para que no pudiera ser sumado? Así lo explicó el director:

“En más de 3 películas, he incluido cada canción que he escrito en un guion, a veces después de mucha sangre y esfuerzo para adquirir los derechos. Sin embargo, por primera vez, en Guardianes de la Galaxia Vol 3, no obtuvimos los derechos de una canción que quería porque estaba involucrada en batallas legales. La canción es Russian Roulette de Lords of the New Church”. James Gunn, a través de su perfil en Twitter.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3, disponible en cines desde el pasado 4 de mayo de 2023, representa el final de esta saga dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. En particular, también es el final del viaje para James Gunn, quien desde finales del año pasado asumió parte de la dirección creativa del Universo Extendido de DC. Con la conclusión de esta franquicia y la partida del director, se cierra uno de los relatos más reconocidos dentro de Marvel.

