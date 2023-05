Con cada entrega de Fast & Furious se abre un catálogo de coches de alta gama que están a disposición de muy pocas personas en el mundo. Los iniciados en la materia podrán reconocerlos al instante, incluso precisar año de fabricación y hasta algún detalle del motor. La franquicia que surgió como un homenaje a los autos no ha parado de tener modelos importantes a través de sus películas y acá agrupamos varios de los que aparecen en la más reciente entrega, Fast & Furious 10.

La saga Fast & Furious comenzó en 2001. Durante esas primeras producciones, el foco estaba puesto en las carreras ilegales de autos, la mejora de los mismos y, en un segundo plano, las relaciones sentimentales que se componían entre los personajes. De forma progresiva, esa franquicia mutó hacia un relato repleto de acción en el que la idea de familia y hermandad tomó un protagonismo cada vez mayor.

Vin Diesel, como Dominic Toretto, ejerce de patriarca y amigo. Su idea de familia no está sujeta por el vínculo sanguíneo, únicamente; sino por las complicidades y el sentido de lealtad construido a través de distintas circunstancias junto a otros. Esos que, claro, van en autos lujosos que pertenecen, en no pocos casos, a una extensa tradición dentro del mundo del motor. A continuación presentamos algunos de ellos.

Los coches usados en Fast & Furious X

Cuando se trata de maniobras arriesgas, los personajes de Fast & Furious no solo necesitan autos rápidos. Ellos requieren de unidades que combinen diversos elementos que les permitan manejar en condiciones complicadas y reducir distintos factores de riesgo (o al menos algunos de ellos). A esto se suma otro punto: deben ser coches con un diseño atractivo. Estos son algunos de los que aparecen en la décima entrega de la franquicia, a partir de un trabajo realizado por el portal especializado en la materia.

Alfa Romeo 2000 GT

El Alfa Romeo 2000 GT es uno los autos que aparecen en Fast & Furious 10. En el modelo que aparece en la película, según Top Gear, hay un detalle relevante: tiene un motor Ford de 2,3 litros. Esto, en términos sencillos, lo hace ser aún más potente. Aunque parezca un detalle irrelevante, en especial si no se conoce sobre este universo, es parte de la tradición que tiene la franquicia cuando se trata de hacer mejoras en sus máquinas.

Dodge Charger SRT

Tiene un valor estimado superior a los 93 mil euros, con una potencia estimada entre los 485 y 797 caballos de fuerza. Adrenalina en estado puro, junto con un diseño que resulta atractivo al lucir tan deportivo como elegante. De acuerdo con el portal referido, fue usado durante la secuencia de acción que se produce en Roma, donde es necesario desactivar una bomba. Durante el largometraje se pueden ver varios modelos.

Dodge Charger R/T 1970

Dentro de los Dodge Charger utilizados para Fast & Furious 10 se encuentra el R/T 1970. ¿Qué tiene de particular este auto? Es uno que está asociado de forma directa con Dominic Toretto. Durante la primera película, el protagonista planteó la relación familiar que tiene con ese coche, ya que lo había heredado de su papá. A través de la saga, esa relación entre hombre y máquina se ha mantenido.

Lamborghini Gallardo

Puede que sea uno de los autos más famosos de la historia de la humanidad. Su trayectoria, dentro del gran público, quizá comenzó con el juego Need for Speed. Por supuesto, Fast & Furious 10 no lo iba a dejar por fuera. En la película, se puede ver un modelo dorado, conducido por Roman Pearce, personaje interpretado por Tyrese Gibson.

Porsche 911 GT3 RS

Una joya del fabricante alemán. Este modelo, que en la película continúa en la generación 991, se distingue por su espectacular spoiler trasero de gran tamaño. Pero no es un adorno, sino una pieza fundamental que beneficia la aerodinámica. Es un coche de carreras que también puedes conducir en el día a día. En Fast & Furious 10 aparece durante una escena en la que compite con otros tres coches.

Chevrolet Impala Sport Coupe

Este es el vehículo que Dante Reyes (Jason Momoa) utiliza cuando llega el momento de competir con Dominic Toretto. Fue considerado todo un ícono del diseño automotriz de la época. La franquicia de Universal Pictures nos ha acostumbrado a mostrar algunos modelos legendarios del siglo anterior, y el Chevrolet Impala no podía quedarse fuera.

Nissan Silvia

Dentro de los autos japoneses que se pueden ver en Fast & Furious 10, el Nissan Silvia es uno de los más clásicos. Este coche se produjo durante 1964 y 1968. Luego de estos años, volvió a fabricarse entre 1974 y 2002. Dentro de sus características destaca que es usado, con frecuencia, para drifting, que puede traducirse al castellano como derrapar, eso que en la franquicia Fast & Furious saben hacer como profesionales.

Fast & Furious 10 se puede ver en cines desde el pasado 18 mayo de 2023.

