El alcohol y el volante no se mezclan, y las consecuencias de hacerlo muchas veces no se cuentan en primera persona. En 2021, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirmaba esta verdad. Un 49,4% de los fallecidos en accidentes de carretera tenían rastros de alcohol, drogas o psicofármacos en su organismo. Teniendo esto en cuenta, ¿estaría dispuesta la DGT a reforzar las medidas con respecto a la tasa de alcoholemia permitida a la hora de conducir?

A finales del mes pasado, la DGT publicaba un artículo titulado donde avisaban que "solo 0 tiene 0 consecuencias". De esta forma, dejaban bien en claro que el único nivel de alcohol en la sangre válido para ir al volante es el mencionado signo numérico de valor nulo. Además, no olvides que hacerlo sin dormir es igual de peligroso.

No obstante, el límite de alcohol ingerido se mantiene este 2023. Por esto, las sanciones impuestas por la DGT se seguirán aplicando al superar los 0,25 miligramos por litro en aire respirado. Eso sí, la cantidad máxima permanecerá de 0,5 gramos por litro en sangre. Superar esta cifra produce problemas de visión, y al llegar a los 0,8 gramos por litro, se convierte en un problema de coordinación y el conductor comienza a subestimar su velocidad de conducción.

En caso de los conductores noveles y profesionales, la DGT fortalece sus normas. La tasa de alcoholemia máxima permitida en ambas situaciones será de 0,15 miligramos en aire respirado. Mientras tanto, la cantidad máxima por litro en sangre será de 0,30 gramos.

Así puedes saber cuánto alcohol has bebido, según la DGT

Para hacer los cálculos y gráficas de los niveles de alcohol en gramos que necesitas ingerir para mostrar efectos peligrosos al conducir, la DGT tiene una fórmula.

Se trata de multiplicar la graduación de la bebida que aparece en la etiqueta, por la cantidad ingerida en centímetros cúbicos o mililitros. Además, se multiplica por 0,8 —densidad del alcohol—, y por último se divide entre 100.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter también dejan un gráfico que ilustra cómo afecta el alcohol según tu sexo, peso, cuánto has tomado y qué ha sido. Así, sabemos que dos cervezas no serán suficientes para llegar al límite máximo en hombres y mujeres de 70 kg, aproximadamente. Pero este no es el caso de todas las bebidas, y es que solo un vaso de absenta o gin tonic es suficiente para alcanzar niveles muy peligrosos.

Además, puedes necesitar varias horas hasta que tu organismo vuelva a un estado apto para la conducción. La DGT lo explica en una gráfica ilustrativa.

Una persona con un nivel de alcoholemia de 1g/l puede necesitar entre 6 y 10 horas para que su nivel de alcoholemia baje del nivel máximo permitido. DGT

¿Qué sucede si superas la tasa de alcoholemia máxima de la DGT?

En caso de dar positivo en las pruebas del alcoholímetro de la DGT, puedes enfrentarte a multas que oscilan entre los 500 euros, y la remoción de 4 estrellas en tu carnet de conducir. Incluso, podrías estar en peligro de ser condenado a prisión, si así lo estima el organismo. Por esto, mantenerte totalmente sobrio siempre será la mejor opción para evitar malos ratos o situaciones peligrosas para ti, tus seres queridos y el resto de personas en la carretera.

