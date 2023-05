Amazon anunció que cerró un acuerdo para desarrollar un nuevo juego de El Señor de los Anillos basado en los libros. El gigante tecnológico aprovechará el empuje de la serie Los Anillos de Poder y probará suerte con un multijugador masivo en línea (MMOG) de mundo abierto. El juego será distribuido por Amazon Games y llegará a consolas y PC en un futuro no muy lejano.

Los detalles sobre el juego son escasos, aunque se sabe que estará ambientado en la Tierra Media y será fiel a la obra de Tolkien. Amazon designó la tarea a su estudio de Orange County, ya que son los únicos con experiencia en MMOG gracias a New World. El desarrollo se encuentra en una fase preliminar y sus creadores prometieron una experiencia increíblemente fiel a la tradición de fantasía establecida por El Hobbit y El Señor de los Anillos.

“Lo más importante de una propiedad como esta es que tienes que ser respetuoso y auténtico”, dijo Rich Lawrence, director de Amazon Games Orange County. "Cuando alguien es fanático de El Señor de los Anillos y se sienta a jugar, tiene que decir: 'Esto fue creado por un grupo de personas que vivieron en este mundo tal como yo lo hago en mi cabeza' y lo entienden", mencionó. El jefe del estudio declaró que un número considerable de desarrolladores ama el trabajo de Tolkien y quiere crear un juego que los fanáticos disfrutarían.

Amazon está decidida a probar suerte una vez más con un juego de El Señor de los Anillos. La empresa lo intentó en 2019, cuando firmó con Leyou Technologies para desarrollar un MMOG en conjunto. Lamentablemente, el proyecto se canceló en 2021 cuando Tencent compró a Leyou, provocando tensiones entre los dos gigantes tecnológicos.

El juego de El Señor de los Anillos de Amazon llegará a PC y consolas

El anuncio de un nuevo juego de El Señor de los Anillos a cargo de Amazon podría desilusionar a más de uno. Pese a la inversión millonaria, la empresa no ha conseguido conectar con la franquicia o los videojuegos. La serie Los Anillos de Poder de Prime Video es un fracaso, mientras que Amazon Games tiene más cancelaciones que éxitos.

No obstante, el acuerdo con Embracer Group podría significar un punto de partida para hacer bien las cosas. Hace unos meses, Amazon pagó 600 millones al grupo por una licencia que les permita desarrollar series y juegos basados en Tomb Raider. La tecnológica ha visto el potencial de crear productos y enlazarlos a sus servicios, lo que a la larga generaría ganancias millonarias.

El juego de El Señor de los Anillos promete enormes batallas contra otros jugadores en línea. El estudio usará una versión actualizada del Azoth Engine, la tecnología que impulsa New Word, así como varias características técnicas y de jugabilidad que han probado su efectividad en el MMO. Es probable que Amazon Games utilice un modelo de negocios idéntico, en donde los usuarios pueden jugar gratuitamente con la opción de comprar un pase de temporada.

Un punto a destacar es que no solo basta ser fiel a las obras de Tolkien para tener éxito. Un problema que aqueja a New World es la incapacidad de sus desarrolladores por resolver cuestiones de exploits, balance y economía del juego. Tampoco ha hecho lo suficiente para escuchar a la sus jugadores, quienes acusan al estudio de no gestionar de forma adecuada un MMO.

Amazon deberá analizar el éxito de The Lord of the Rings Online, un juego en línea de 2007 que sigue activo gracias a nueve expansiones y una comunidad fiel de seguidores.

