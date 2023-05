Lejos de las turbulencias del lanzamiento de Cyberpunk 2077, y con planes ambiciosos para el futuro de The Witcher, CD Projekt parece haber enderezado el camino. Sin embargo, durante el último fin de semana, el estudio polaco fue tema de conversación tras salir a la luz un rumor de que Sony supuestamente quería comprarlo. Cosa que la compañía ha salido a desmentir este lunes.

Durante la conferencia de presentación de resultados financieros del primer trimestre de 2023, el asunto dijo presente y desde la firma no anduvieron con rodeos. Adam Kiciński, presidente y CEO de CD Projekt, negó las especulaciones y aclaró que, al menos de su lado, todo sigue como hasta ahora. Cyberpunk 2077 y The Witcher no se van a ninguna parte.

"Así que puedo repetir lo que hemos estado diciendo a lo largo de los años: CD Projekt no está a la venta. Queremos seguir siendo independientes. Creo que tenemos una excelente estrategia. No es fácil de ejecutar, claro, pero es muy emocionante seguir nuestro propio camino. De modo que no es más que un rumor", afirmó el ejecutivo.

Así las cosas, entonces, la compañía ha dejado en claro que tiene sus objetivos bien marcados. Entre ellos, mantener el control sobre sus propiedades intelectuales más importantes, como es el caso de Cyberpunk 2077 y The Witcher. El supuesto interés de Sony de sumarla al extenso listado de equipos que ahora forman parte de PlayStation Studios, parece no haber sido más que un rumor sin fundamentos.

CD Projekt no se vende y sigue con grandes planes para Cyberpunk 2077 y The Witcher

Además de desmentir los rumores de una venta a Sony, CD Projekt aprovechó para hablar de sus proyectos más importantes. En lo correspondiente a Cyberpunk 2077, la compañía polaca aseguró que Phantom Liberty, la esperada expansión del citado título, dirá presente en el Summer Game Fest. De hecho, los asistentes al evento de Geoff Keighley podrán jugarlo durante el evento Play Days.

En cuanto a The Witcher, los europeos anunciaron que la trilogía original ha vendido más de 75 millones de copias. De dicho total, unos 50 millones corresponden a The Witcher 3: Wild Hunt, por lejos el título más popular de la franquicia.

De esta forma, CD Projekt le ha bajado los decibeles a la decisión de reiniciar uno de los proyectos vinculados a la saga, que se anunció en marzo pasado. Por entonces, se conoció que la compañía había decidido volver a la mesa de diseño con Project Sirius, una propuesta que estaría a cargo de The Molasses Flood. Vale aclarar que, tanto la nueva trilogía de The Witcher, como el remake que se realizará en Unreal Engine 5, siguen en marcha con normalidad.

En cuanto a los resultados financieros del primer trimestre de 2023, los creadores de Cyberpunk 2077 y The Witcher presentaron números muy interesantes. Los ingresos fueron por poco más de 41,4 millones de dólares, con 16,9 millones de dólares en beneficios antes de intereses e impuestos, y beneficios netos por 16,5 millones de dólares. Cifras que pueden parecer modestas para los pesos pesados de la industria, pero que CD Projekt considera suficientes para continuar independiente.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente