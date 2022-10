CD Projekt Red confirmó que trabaja en un remake del primer juego de The Witcher que será desarrollado desde cero usando el motor Unreal Engine 5. El desarrollo correrá a cargo del estudio polaco Fool's Theory y forma parte de su ambicioso plan que incluye cinco juegos de la franquicia, incluida una trilogía. El remake, de nombre clave Canis Majoris, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.

La compañía realizó el anuncio en la cuenta de Twitter de The Witcher acompañado de una imagen. CD PRojekt Red pidió a los fanáticos paciencia, ya que tomará un tiempo antes que compartan más información.

Estamos encantados de revelar que, junto con @Fools_Theory, estamos trabajando para rehacer The Witcher usando Unreal Engine 5 (nombre en clave: Canis Majoris)! Queremos hacer esto bien, así que tengan paciencia, pasará un tiempo hasta que podamos compartir más detalles. Twitter oficial de The Witcher

Con el anuncio de The Witcher Remake, CD Projekt RED se une a la lista de empresas como Sony, Capcom o Konami que trabajan en modernizar sus clásicos. El caso de The Witcher es especial, ya que no solo es uno de los remakes más pedidos por los fanáticos, sino porque ayudaría a cimentar la franquicia entre los nuevos jugadores.

La compañía echará mano de Fool's Theory, un estudio de soporte que ha colaborado en juegos como Baldur's Gate III, Outriders y actualmente desarrolla un RPG esotérico. CD Projekt aseguró que The Witcher Remake se creará con el máximo cuidado y atención a los detalles. La empresa polaca no puede arriesgarse a otro fiasco como el lanzamiento de Cyberpunk 2077, menos si planea lanzar una trilogía.

The Witcher Remake será diseñado para una nueva generación de jugadores

Geralt era un poco más joven y con menos polígonos en 2007.

El primer juego de The Witcher debutó en PC y OS X en octubre de 2007 como una apuesta por CD Projekt Red para adentrarse en el desarrollo de juegos. La empresa ya tenía experiencia realizando traducciones y editando RPGs de gran calibre, como Baldur's Gate, Icewind Dale y Planescape: Torment. Tras comprar los derechos para crear un juego basado en los libros de Andrzej Sapkowski, la compañía polaca fundó su primer estudio en 2002.

The Witcher es muy diferente a los dos títulos de la trilogía. Si bien algunos jugadores modernos podrían considerarlo primitivo, en su momento fue un éxito. El juego utiliza el motor Aurora Engine, que potenciaba Neverwinter Nights y su secuela, y ofrecía jugabilidad en tercera persona optimizada para el uso de teclado y ratón.

CD Projekt lanzó una versión mejorada un año más tarde, donde corrigió algunos errores, mejoró el rendimiento y añadió nuevas opciones. Aunque el juego estaba pensado para PC, el estudio planeó una versión de consola que debutaría en PS3 y Xbox 360. The Witcher: Rise of the White Wolf usaría un nuevo motor gráfico, no obstante, terminó por cancelarse, ya que el estudio encargado del port no consiguió lograr su cometido.

Con The Witcher Remake, CD Prokejt Red tiene la oportunidad de adaptar el juego a tiempos modernos y ofrecer algo similar a The Witcher 3. Miles de fanáticos pagarían por experimentar esa historia con un nuevo sistema de combate y gráficos de nueva generación. El juego original sigue disponible en tiendas como GOG o Steam para aquellos interesados en experimentar el famoso RPG de 2007.