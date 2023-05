¿El criterio del Capitán América (Chris Evans) podría estar sobrevalorado? La cineasta Nia DaCosta, quien estará a cargo de la dirección de The Marvels, compartió una crítica, con tono de broma, sobre el comportamiento de Steve Rogers durante Avengers: Infinity War. Esa fue la película en la que Thanos, con un chasquido, exterminó a la mitad del universo.

Dentro de los principales personajes del Universo Cinematográfico de Marvel, el Capitán América puede que sea uno de los más respetados. No solo por su antigüedad, sino también por su estricto sentido de ética y moral. Para Steve Rogers, la misión está por sobre casi cualquier cosa. A menos que esta, como ocurrió en Avengers: Infinity War, represente tener que poner en peligro a un miembro de su equipo.

Esa figura, en este caso, fue Visión (Paul Bettany). Para conseguir todas las Gemas del Infinito, Thanos tenía que extraer una que estaba en la frente de dicho personaje. Pero este personaje, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, representaba el interés amoroso de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Por tanto, cualquier decisión que se tomara en relación con la gema traería consecuencias para el entorno del Capitán América. Para Nia DaCosta, la decisión de Steve Rogers fue esencial en todo lo que sucedió después.

¿El Capitán América fue el responsable del chasquido de Thanos?

De acuerdo con la cineasta, mucho de lo que ocurrió durante Avengers: Infinity War se pudo haber evitado si Steve Rogers hubiera elegido no defender a Visión en favor de millones de personas. Numéricamente, a la directora, quien cuenta su teoría con humor, no le falta razón. Sin embargo, en esa decisión vuelve a poner sobre la mesa el sentido de ética y moral del Capitán América.

Marvel Studios

Esto fue lo que dijo Nia DaCosta, durante una entrevista en Inverse: “Algo que me gusta decir un poco a la ligera sobre el Capitán América es que el chasquido (de Thanos) es culpa suya. Estaba tratando de hacer lo mejor que podía, tratando de hacer lo correcto. Hay un mundo en el que es un villano porque, al final del día, debería haber sacrificado a Visión. Eligió la vida de un robot, aunque sea consciente, sobre literalmente todo el universo. Hay una especie de antihéroe en eso si quieres mirarlo a través de esa lente”

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

¿Le falta lógica a su argumento? No. Quizá por eso, en Avengers: Endgame, el personaje luce tan afectado al no haber logrado responder de la mejor manera en esas circunstancias. Para su suerte, y la de todo el Universo Cinematográfico de Marvel, el Capitán América termina redimiéndose a sí mismo durante esa película. The Marvels, el filme que Nia DaCosta dirigirá, está programado para estrenarse el 10 de diciembre de 2023.

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente