¿Hay películas para adultos en Disney+? ¿Hay contenido para un público distinto al infantil en la plataforma? Son preguntas que buena parte de sus suscriptores se han formulado antes o después. En especial, a raíz de que su catálogo se hiciera famoso por recopilar los clásicos animados del estudio y la selección de cintas juveniles que hicieron famosa a la compañía durante casi un siglo.

Pero el servicio de suscripción cuenta también con un repertorio dirigido a un tipo de audiencia mayor. Desde clásicos contemporáneos hasta acción y comedia. La selección abarca una buena cantidad de títulos que demuestran que la colección de Disney+ es mucho más interesante de lo que podría parecer en un primer vistazo. Especialmente para los más inclinados hacia un tipo de cine poco frecuente en los largometrajes de la casa del ratón Mickey.

Y como sabemos lo tedioso que resulta pasarse las horas buscando en la plataforma, te dejamos cinco recomendaciones de películas para adultos disponibles en Disney+. Desde el superhéroe bocazas más querido de Marvel, hasta una historia de amor dramática y con un final doloroso. Una selección que demuestra que el servicio de suscripción es mucho más que un lugar destinado a películas para niños o de contenido emotivo.

Saga Deadpool

En el 2016, los superhéroes eran intachables. Con la notoria excepción del Tony Stark de Robert Downey Jr, la mayoría era ejemplo de rectitud moral y duros debates éticos. Hasta que un personaje casi desconocido entró en escena. Deadpool era la antítesis de las grandes figuras que hasta entonces habían poblado el género de adaptaciones de cómic. El héroe abrió la puerta en las grandes franquicias a un tipo de cine más adulto, maduro y violento de lo que, hasta entonces, había parecido posible.

Dirigida por Tim Miller, esta película para adultos de Disney+ fue el resultado del esfuerzo de Ryan Reynolds —quien también la protagoniza— por llevar la historia del antihéroe a la pantalla grande. También, de su insistencia en romper varias de las inevitables normas que restringían el cine de superhéroes.

Desde incluir contenido sexual, gore explícito y lenguaje no apto para menores, hasta un guion lleno de humor retorcido y casi siempre obsceno. La película se transformó en un hito y fue la demostración de hasta dónde era posible llegar con tramas basadas en un cómic. Clasificada R en EE.UU., abrió la puerta a largometrajes como Logan, de James Mangold, o Joker, de Todd Phillips.

Esta película para adultos, que puedes ver en Disney+, se convirtió en un éxito inesperado de taquilla. Su secuela, aunque menos original que su predecesora, confirmó que Deadpool era imprescindible para comprender la evolución de las franquicias superheroicas. Lo que parece demostrar la producción de su muy esperada tercera entrega.



Avatar, la mejor película para adultos y niños en Disney+

La extraordinaria película de animación para adultos de James Cameron tiene un lugar destacado en el catálogo de Disney+. No solo por el reciente éxito de su secuela, sino también por ser parte de una revolución cinematográfica que todavía es relevante y significativa. El director llevó al cine lo que se considera un ejemplo de perfecto equilibrio entre un apartado técnico y visual de última generación y una mirada sensible acerca de temas filosóficos.

Pero Avatar es también uno de los largometrajes que llevó al cine con mayor calidad la idea de un mundo especialmente creado para la pantalla grande. Pandora, un paisaje alienígena recreado casi por completo de manera digital, es quizás el ejemplo más elocuente de la combinación entre imaginación y recursos técnicos. Esta película para adultos, disponible en Disney+, es un trayecto bien construido por una narración que se extiende a través del territorio imaginado por el director y de sus habitantes.

La épica medioambientalista de James Cameron pasó a la historia al convertirse en un fenómeno de masas y una de las películas más taquilleras del ámbito cinematográfico. Más allá de eso, es una inspirada versión del bien y del mal y del respeto a la naturaleza y a la vida. Por lo que su lugar en la plataforma de streaming es, además, una celebración a su legado.

Christopher Robin

En una época en que Winnie Pooh pasó al dominio público y se convirtió en inspiración del cine de terror, la propuesta de Marc Forster resulta conmovedora. En especial, por hacer hincapié en el espíritu amable y entrañable del personaje de cuentos para niños. Sin embargo, esta no es una historia infantil, sino una exploración cuidadosa acerca del crecimiento, la pérdida de la esperanza y la redención.

Esta película para adultos de Disney+ está narrada a través del punto de vista de un Christopher Robin (Ewan McGregor) adulto. Lo que le permite explorar cómo, al crecer, este olvidó a los pequeños animales que formaron parte de su infancia. Peor aún, la manera en que llegó a convencerse de que eran fruto de su imaginación. No obstante, a medida que la narración avanza, el guion se hace más melancólico y sensible. En particular, al enfatizar la transformación del pequeño niño en un adulto lleno de amargura e incertidumbre.

Finalmente, Christopher redescubre la importancia de la inocencia, el amor familiar y el poder de comprender la infancia en su mágica capacidad de simbolizar la bondad. Un mensaje profundo en un largometraje que puede parecer infantil, pero que está muy lejos de serlo.

Bajo la misma estrella

Cada cierto tiempo, el cine relata una historia de amor que cautiva la imaginación de una generación. Es el caso de la película de Josh Boone, basada en el libro homónimo de John Green. Este romance entre dos pacientes con cáncer es, quizás, una de las más queridas del mundo cinematográfico. En concreto, porque hace énfasis no tanto en la tragedia de la condición física de sus protagonistas, sino en su amor a la vida y en la esperanza, incluso en las peores circunstancias.

Hazel (Shailene Woodley) sabe que morirá. Ya casi ocurrió y por eso se toma la adolescencia con un tétrico sentido del humor. Augustus (Ansel Elgort) se recupera de su salud precaria, pero no ha perdido su perspectiva optimista sobre las cosas. Juntos vivirán un largo trayecto a través de la incertidumbre y el miedo, pero también del descubrimiento de que el mundo es mucho más que los sinsabores del dolor físico y espiritual.

Con uno de los finales más desgarradores del cine reciente, esta película para adultos, disponible en Disney+, celebra el amor al tiempo que medita sobre la muerte. Dos temas que, en paralelo, sostienen un argumento que se aleja de los tópicos del género romántico al profundizar en lugares más oscuros.

La hora decisiva, una película para adultos en Disney+ sobre supervivencia

La épica de Craig Gillespie utiliza el conocido giro del peligro inminente para analizar con cuidado la naturaleza humana a medida que profundiza la supervivencia como un hecho casi espiritual. Protagonizada por Chris Pine, Casey Affleck y Eric Bana, la trama relata lo ocurrido en 1952 durante el naufragio del barco petrolero SS Pendleton. La embarcación fue golpeada por una tormenta en el Atlántico Norte, lo que terminó por romper el casco en dos partes y arrojar a la tripulación al mar.

Más allá de la tragedia, esta película para adultos, disponible en Disney+, es un recorrido a través del instinto de supervivencia en una situación cada vez más insostenible y violenta. La narración avanza no solo a través del accidente, sino también de las maniobras de rescate. Lo que termina por poner en el centro del guion la disyuntiva entre la incertidumbre y la esperanza. Un tema doloroso y adulto que la cinta explora con habilidad.

