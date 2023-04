El pasado marzo, un reporte de Above the Line dejó caer una bomba: Damon Lindelof, responsable de una de las películas más esperadas de Star Wars, abandonó la saga intergaláctica. Poco después, durante la Star Wars Celebration 2023, se confirmó que el productor ya no estaba comandando el proyecto. Ahora, gracias a al podcast ‌The Hot Mic, conocemos detalles de su visión. Una que, desde luego, no verá luz.

Según la citada fuente, Damon Lindelof quería profundizar en una etapa de Star Wars nunca antes explorada; una posterior a los eventos del Episodio IX (2019). Específicamente, su historia se ambientaría 60 años después de El ascenso de Skywalker​​​.

Lo más interesante de todo es que Lindelof había elegido a Rey Skywalker como protagonista de su historia. Por supuesto, sería una versión significativamente más adulta del personaje que la que vimos en la última trilogía de la franquicia. De hecho, la idea era que la aclamada actriz Helen Mirren, de 77 años, tomara ese papel.

La narrativa del susodicho pretendía contar cómo Rey Skywalker estaba dedicando su vida a entrenar niños y jovenes para convertirlos en Jedi. El objetivo de la protagonista era que estos legendarios guerreros resurgieran en el universo.

Ahora bien, Lindelof, como cualquier otra persona que aspira a liderar una nueva producción de Star Wars, debía presentar el guion a Lucasfilm. Desafortunadamente, su propuesta no fue aceptada porque no la consideraron lo suficientemente buena. Los dirigidos por Kathleen Kennedy no le dieron oportunidad de presentar otro guion y prefirieron prescindir de sus servicios.

¿Te suena familiar la descripción del proyecto? En la Star Wars Celebration que se llevó a cabo en la segunda semana de abril, Lucasfilm anunció una película cuya historia se centra en la figura de Rey Skywalker. Sí, tomaron los cimientos de Lindelof, hasta cierto punto…

Aunque el nuevo largometraje también narrará los intentos de Rey por reconstruir la Orden Jedi, no se alejará mucho en la línea de tiempo. Sus eventos se desarrollarán apenas 15 años después de Star Wars: El ascenso de Skywalker​​​, razón por la cual Daisy Ridley retomará la interpretación del personaje. Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel), por su parte, será la directora, mientras que Steven Knight (creador de Peaky Blinders) está rehaciendo el guion.

"[Ray] Está intentando reconstruir la Orden Jedi, basándose en los libros, en lo que le prometió a Luke, entonces hacia allí nos dirigimos." Kathleen Kennedy.

Respecto a Damon Lindelof, de momento está completamente fuera de Star Wars. En una entrevista reciente con Variety, lamentó no haber podido formar parte de la película de Rey. "Estaba en más que pláticas para unirme al universo de Star Wars. Me uní al universo y luego me pidieron que me retirara. La película sí existirá, pero desafortunadamente no conmigo", comentó.

Eso sí, no cierra la puerta a formar parte del universo creado por George Lucas. Si una nueva oportunidad se presenta en el futuro, no dudará en tomarla: "¿Volvería a formarme afuera del club para intentar entrar de nuevo? Absolutamente. Si a la primera no tienes éxito, vuelve a intentarlo de nuevo, o de nuevo intenta, como diría Yoda."

También en Hipertextual: