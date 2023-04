Tras varios meses sin noticias, Sony acaba de publicar un segundo tráiler de su próxima película, Spider-Man: Across the Spider-Verse. En esta ocasión, podemos echar un vistazo a Miles Morales, su protagonista, mientras intenta equilibrar la ajetreada vida de ser un superhéroe y la de un estudiante común como todos los demás. Todo esto, mientras lucha contra villanos por la seguridad de su hogar y la de sus amigos.

Si bien la premisa resulta bastante tranquila, todo cambia para Miles cuando una versión de su amiga Gwen Stacy proveniente de otra dimensión se ofrece a llevarlo a una aventura sin igual. Así, Spider-Man: Across the Spider-Verse nos revela un conflicto entre los distintos Hombres Araña de cada dimensión, a pesar de estar todos en el mismo bando.

Durante los casi tres minutos que componen al nuevo tráiler, varias conversaciones que revelan el trágico pasado compartido de cada Spider-Man, Miles será presentado con la decisión de si salvar a una persona a la que ama o al universo entero. Será esta disyuntiva la que lleve a Miguel O’Hara, interpretado por Óscar Isaac y uno de los actores principales del largometraje, a liderar la búsqueda de nuestro protagonista por todo el Spider-Verso.

Al final del tráiler, Sony hace un curioso y divertido guiño al meme donde tres Hombres Araña se señalan entre sí, algo que ya vimos recreado entre los bastidores de Spider-Man: No Way Home.

Cuándo podrás ver Spider-Man: Across the Spider-Verse en cines

Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a los cines del mundo este próximo 2 de junio de 2023. Si bien todavía quedan algunos meses para ver la nueva película animada de la franquicia, parece estar decidida a superar a su predecesora en todo sentido.

En 2018, Spider-Man: Un nuevo universo consiguió recaudar la impresionante suma de 375 millones de dólares. Además, presentó como nunca antes una nueva forma de contar una historia que ya conocíamos, y en un estilo totalmente dinámico. Esto, además, le sirvió para acumular numerosos premios en cuanto a su narrativa y apartado visual.

Tras Spider-Man: Across the Spider-Verse, se espera que aterrice una nueva película protagonizada por el mundo animado de Miles Morales. Esta llegaría bajo el nombre de Beyond the Spider-Verse, siguiendo una clara tradición en los títulos de las películas protagonizadas por el buen vecino. Su fecha de estreno estaría pautada para el año 2024, aunque todavía se desconocen grandes detalles de ella.

