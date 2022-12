Sony Pictures cumplió su promesa y nos compartió un nuevo y espectacular tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse. La película animada, secuela de la sobresaliente Spider-Man: un nuevo universo, es una de las más esperadas del próximo del año. Si no se atraviesa ningún obstáculo inesperado, llegará a los cines el 2 de junio de 2023.

Su predecesora logró elevar el listón en cuanto a calidad de animación se refiere. Fue uno de los éxitos de 2018, logrando recaudar poco más de 375 millones de dólares. Sumó todos los premios posibles y presentó a la audiencia una nueva manera de tratar al personaje y a su universo narrativo. Lo hizo de una forma dinámica, fresca y a la vez amplia a distintos públicos.

Afortunadamente, parece que Spider-Man: Across the Spider-Verse nos volverá a sorprender en todos los sentidos. Esta vez, su argumento se apoyará en la participación de un buen número de personajes para hacerla aún más interesante, de ahí su nombre. El multiverso se ha convertido en una pieza clave de los últimos largometrajes de Marvel Studios, y Sony no iba a perder la oportunidad de subirse al mismo tren.

Si eres muy fan de todo lo que tiene que ver con el icónico arácnido, seguramente lograste distinguir a los Spider-Man de otros universos. Algunos de ellos son Spider-Woman y Spider-Man 2099, que tendrán las voces de Issa Rae y Oscar Isaac, respectivamente. De igual manera tienen presencia Spider-Man Unlimited, Spider-Punk e incluso el Spider-Man del videojuego de PlayStation. Por supuesto, no pueden faltar los habituales Miles Morales, Peter Parker y Gwen Stacy.

La sinopsis de Spider-Man: Across the Spider-Verse menciona: "Después de reunirse con Gwen Stacy, Miles Morales, el amigable vecindario de tiempo completo de Brooklyn, es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de gente arácnida encargada de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes chocan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a los otros Spider-Man y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a las personas que más ama."

Esta misma semana se dio a conocer que el villano de Spider-Man: Across the Spider-Verse será el mismísimo Spot, también conocido como Johnathon Ohnn en la Tierra-616. Apareció por primera vez en Peter Parker, The Spectacular Spider-Man Vol 1 98, un cómic que vio la luz durante 1995. Spot es capaz de abrir portales hacia otras dimensiones, por lo que esta habilidad se ajusta totalmente a la narrativa que plantea Spider-Man: Across the Spider-Verse.

"Spot es un villano interesante porque parece una broma, pero cuando realmente miras sus poderes, hay un potencial increíble. Su habilidad para abrir portales a través de las dimensiones le prepara perfectamente para el Spider-Verso", declaró Kemp Powers, director del filme, en una entrevista con Total Film.

Visualmente, las habilidades de Spot son un auténtico espectáculo. Evidentemente, los responsables de la animación de Spider-Man: Across the Spider-Verse van a aprovechar esta oportunidad para deleitar las pupilas de la audiencia.

Un punto importante es que Spot igualmente será el villano del tercer file, Beyond The Spider-Verse. Su estreno está programado para el 2024, por lo que la espera no se prolongará demasiado tiempo. La idea de la producción es presentar una narrativa más profunda que se extienda a lo largo de dos filmes. "El arco del Dr. Ohnn es uno que realmente complementa muy bien el viaje de Miles en esta película.", comentó el cineasta.