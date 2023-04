De acuerdo a la información de Bloomberg, Warner Bros. está próxima a cerrar la negociación por una serie del universo Harry Potter. La idea de la compañía es que esta producción se convierta en un estandarte de su plataforma de vídeo en streaming. HBO Max cambiará de nombre este año y su objetivo es que el nuevo servicio, que supuestamente se llamará Max, atraiga la atención del público gracias a sus contenidos originales.

Si bien es cierto que esta no es la primera vez que escuchamos sobre una serie de Harry Potter, nunca antes habíamos podido conocer tantos detalles. Primeramente, la producción estará en manos de HBO, cuyo historial de proyectos originales para la pantalla chica está lleno de éxitos. Sin ir más lejos, recientemente lograron que The Last of Us, la adaptación del popular videojuego, se convirtiera en un fenómeno del entretenimiento.

Otro punto importante, pero que al mismo tiempo genera múltiples preguntas, es que la serie de Harry Potter estará basada en la obra principal de J.K. Rowling. De hecho, la intención de Warner es que cada uno de los siete libros tenga su propia temporada.

Lo anterior nos hace pensar dos posibilidades. La primera es que tengan entre manos un reboot, lo cual sería bastante sorprendente dada la popularidad y arraigo que siguen teniendo las películas. La otra opción es que cuenten historias alternas que sucedieron en paralelo a las vivencias de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Desafortunadamente, el reporte no lo aclara.

Lo que sí está garantizado es que J.K. Rowling participará en la serie de Harry Potter. A pesar de que su imagen quedó por los suelos debido a sus comentarios transfóbicos, Warner ha dedicado esfuerzos para convencerla de participar en la serie. Tendría el papel de productora, con el cual podrá cerciorarse que respeten el material de origen. Así pues, su trabajo sería muy similar al que tuvo con las películas.

En desarrollo…

