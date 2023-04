Mediante una actualización en su web oficial, Nintendo confirma que los Joy-Con de Switch que sufran de drift podrán repararse de forma totalmente gratuita. Según comenta la compañía, esta medida se aplicaría para el Reino Unido, Suiza y el resto de países del Espacio Económico Europeo.

Nintendo se esfuerza en fabricar productos duraderos y de la mayor calidad posible, y en mejorarlos continuamente. Por ese motivo, y hasta nuevo aviso, Nintendo ofrece a los consumidores que hayan comprado el producto correspondiente dentro del Espacio Económico Europeo (que abarca la Unión Europea, Islandia y Noruega), el Reino Unido o Suiza la reparación gratuita en un centro de reparación oficial de Nintendo de las palancas de control debido al problema de capacidad de reacción Además, hacen hincapié en que esta nueva norma aplica incluso si han pasado los 24 meses de garantía que la empresa ofrece para sus productos.

Esta nueva política no se limita a las versiones híbridas de la Nintendo Switch. Los usuarios que posean la versión Lite de la consola también podrán enviarla a los centros de reparación de la compañía para su análisis y posterior arreglo.

Esto se aplica incluso si el problema está causado por el desgaste e incluso si la garantía del fabricante de 24 meses proporcionada por Nintendo ha expirado. Nintendo

Eso sí, la compañía se reserva el derecho a rechazar la reparación. Esto aplica para aquellos casos en los que el fallo se deba a una modificación no oficial de cualquier parte de la Nintendo Switch. Esta misma reserva en sus políticas se extiende a fallos causados por factores no relacionados con el defecto de los Joy-Con. No obstante, si estás sufriendo un problema común en uno de estos territorios, tendrás la oportunidad de solucionarlo sin gastar ni un céntimo.

El drift de los Joy-Con, un problema sin solución en las Nintendo Switch

Foto por Alvaro Reyes en Unsplash

Nintendo se ha enfrentado a grandes críticas, por parte de entes reguladores y usuarios por igual, y la razón está en el extendido problema del drift entre sus consolas. Este último no parece tener solución tras más de seis años de haber lanzado la Switch al mercado internacional.

Hasta ahora, los usuarios de Switch en la Unión Europea -con excepción de Francia- y Reino Unido habían podido enviar sus Joy-Con a reparación durante los primeros 24 meses de garantía. Transcurrido este tiempo, no había forma de acceder a una opción gratuita para remediar el problema, incluso cuando Nintendo es el principal responsable del mismo.

El drift es un inconveniente tan extendido que muchos usuarios en internet han encontrado formas alternas de solucionarlo sin gastar dinero. Lamentablemente, estas soluciones suelen ser demasiado complicadas para un usuario medio, y si no sabes lo que estás haciendo, podrías cargarte el mando por completo.

También en Hipertextual: