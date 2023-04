Netflix ha cancelado su serie original más erótica, Sex/Life (Sexo/Vida), protagonizada por Sarah Shahi (Person of Interest, Black Adam), Mike Vogel y Adam Demos. Esta cuenta la historia de una madre viviendo en un suburbio estadounidense que al recordar la vida sexual que tuvo con su ex pareja, hace que enfrente su presente de estar en un matrimonio muy tradicional con su pasado muchísimo más interesante.

La serie, basada en la novela 44 Chapters About 4 Men de B.B. Easton, estrenó hace pocos días su segunda temporada. Pero inmediatamente Netflix ha anunciado su cancelación. La primera temporada se convirtió no solo en un éxito, sino en un fenómeno viral por una escena de desnudo frontal total del actor Adam Demos. 67 millones de hogares vieron el episodio en cuestión.

El anuncio de la cancelación de Sex/Life (Sexo/Vida) fue comunicado a Entertainment Weekly, en donde un representante de Netflix explica que "la segunda temporada ofrece un final feliz para los personajes principales, permitiendo que la serie concluya de una forma satisfactoria para la audiencia".

Pero lo que ocurrió detrás de cámaras de Sex/Life (Sexo/Vida) puede revelar los verdaderos motivos por los cuales se terminó cancelando la serie.

"Jamás volveré a trabajar con Netflix después de esto"

En una entrevista a Sarah Shahi en el podcast Not skinny but not fat, la actriz explicó que se sintió bastante incómoda durante la grabación de la segunda temporada de Sex/Life (Sexo/Vida).

"No voy a minimizarlo, pero definitivamente no tuve el mismo apoyo que recibí durante la primera temporada de las personas que trabajaron en la serie. Se convirtió en una cosa muy distinta para mi, y no tengo miedo de decirlo. Me costó mucho trabajar con ese material. No voy a trabajar con Netflix después de esto, pero no puedo mentir, fue un verdadero reto".

Sarah Shahi también se quejó que tuvo muy pocas escenas con Adam Demos, su actual pareja, a quien conoció durante la grabación de la primera temporada de Sex/Life (Sexo/Vida). "Aparece apenas 60 segundos".

Por último se quejó de algunos de los guiones y líneas argumentales de la serie. "Hay algunas cosas que simplemente no pude apoyar, y fue un verdadero reto. Pero es parte de lo que hago, ya que no siempre estaré de acuerdo con lo que hace un productor o un director, pero es mi trabajo hacerlo creíble".

"Hacer Sex/Life (Sexo/Vida) fue un sueño hecho realidad"

Pero, aunque la creadora de Sex/Life (Sexo/Vida), Stacy Rukeyser haya asegurado en una entrevista que, "aunque la serie fue cancelada para ella es un sueño hecho realidad", la verdad es que hace apenas un mes estaba esperando que la renueven para una tercera temporada.

No solo eso, el último episodio de la segunda temporada jamás fue escrito para ser el final de la serie. Así lo explicó al Hollywood Reporter. "Sé que siempre hay más historias que contar, con estos personajes, y espero que tenga una oportunidad de contarlas", dijo.

Lamentablemente no sucederá. Aun así, las dos temporadas de Sex/Life (Sexo/Vida) seguirán disponibles en Netflix.

