Obi-Wan Kenobi es una de las producciones que más ha dividido a los fanáticos de Star Wars en los últimos tiempos. La serie de Disney+, protagonizada por Ewan McGregor, dejó un sabor agridulce entre los seguidores de la franquicia y, si bien el último capítulo abrió la puerta a posibles nuevas historias, hasta ahora nadie aseguró el desarrollo de una segunda temporada. Y si nos basamos en los más recientes comentarios de Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, el panorama no es demasiado alentador.

Durante el Star Wars Celebration 2023, la ejecutiva habló con Variety sobre la amplia variedad de proyectos en la hoja de ruta de su compañía, y dejó en claro que una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi no está en los planes. Al menos en lo inmediato, o en el futuro previsible. Por supuesto que no descartó por completo la posibilidad de darle un nuevo arco argumental al legendario maestro Jedi, pero expuso que hoy no es prioridad.

"No está en desarrollo activo", remarcó Kennedy cuando le preguntaron sobre una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi. De todos modos, trató de equilibrar su respuesta para que no suene como que Lucasfilm le ha bajado la persiana definitivamente al proyecto:

"Nunca digo nunca, porque siempre existe la posibilidad. Ese show fue muy bien recibido y [la directora] Deborah Chow hizo un trabajo espectacular. Ewan McGregor realmente quiere hacer otra. Todos están involucrados con lo que estamos haciendo en este momento, como pueden ver en lo que les mostramos a todos [en el Star Wars Celebration]. Volveremos a centrar nuestra atención en eso, tal vez en el futuro". Kathleen Kennedy, sobre la posible segunda temporada de 'Obi-Wan Kenobi'

No podemos decir que las declaraciones de Kathleen Kennedy sobre una posible segunda temporada de Obi-Wan Kenobi generen sorpresa. A prácticamente 10 meses del estreno del último capítulo de la primera —y por lo pronto única— temporada, que Disney y Lucasfilm no hayan realizado nuevos anuncios al respecto, es una muestra bastante clara de dónde están enfocados los recursos para continuar explorando el universo Star Wars.

De hecho, tanto Deborah Chow como la propia presidenta de Lucasfilm habían sembrado dudas a mediados de 2022 sobre el desarrollo de nuevos episodios de Obi-Wan Kenobi. Ambas habían asegurado que se había pensado como una miniserie, por lo que ampliar su arco argumental requeriría de una razón de peso. "Si tenemos una respuesta a por qué deberíamos hacer una segunda temporada, podríamos hacerlo, pero ya veremos", indicó Kennedy en junio pasado.

Así las cosas, considerando sus antiguas declaraciones, sumado a lo dicho en los últimos días, el panorama de una nueva temporada de Obi-Wan Kenobi no es alentador. No obstante, en Disney y Lucasfilm saben que tienen un as bajo la manga en caso de querer revivir el proyecto: el interés de los protagonistas por continuar la historia. Es que tanto Ewan McGregor como Hayden Christensen han asegurado estar dispuestos a volver para una segunda temporada.

De hecho, a comienzos de este año, fue McGregor quien volvió a sacudir el avispero al ser consultado sobre la posibilidad de ponerse nuevamente en la piel del maestro Jedi. "Estuve muy feliz de hacerlo de nuevo, y muy feliz de trabajar nuevamente con Hayden. Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo otra vez", aseguró en relación con Obi-Wan Kenobi.

Varios proyectos en camino

Quedará por verse cómo sigue esta situación. Por lo pronto, Star Wars se prepara para varios proyectos cinematográficos muy interesantes. Uno de ellos será una película de The Mandalorian dirigida por Dave Filoni; en tanto que Daisy Ridley volverá a ser Rey Skywalker en Star Wars: New Jedi Order, que estará ambientada unos 15 años después de lo visto en Episodio IX.

Aunque el anuncio más llamativo del Star Wars Celebration 2023 ha sido el de Dawn of the Jedi, una película que se ubicará unos 25.000 años antes de la saga Skywalker y que mostrará al primer Jedi usando la Fuerza. Será dirigida por James Mangold.

