Contrario a lo que sucedido con otras series de Disney+, incluyendo a The Mandalorian, los dirigidos por el ratón Mickey no han confirmado la segunda temporada de Obi-Wan Kenobi. Aunque muchos la dan por hecho dado el final del primer episodio, ciertamente es extraño que Disney y Lucasfilm, de momento, no se hayan pronunciado sobre la continuación.

Sin embargo, lo anterior no ha evitado que Ewan McGregor, el actor responsable de interpretar al legendario maestro Jedi, muestre interés en retomar su papel en una hipotética segunda temporada de Obi-Wan Kenobi. No obstante, él también es consciente de que no existe nada oficial. Por supuesto, no podemos descartar que el susodicho ya conozca el destino de la serie y, por un tema de confidencialidad, no tenga autorizado revelar más detalles.

Durante una convención de entretenimiento (vía Screen Rant), Ewan McGregor comentó: «Estaba muy feliz de hacerlo de nuevo, y muy feliz de trabajar nuevamente con Hayden. Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo otra vez«. Queda claro, entonces, que el actor está totalmente dispuesto a dar vida a Obi-Wan Kenobi por segunda ocasión —en una serie—.

Siendo sinceros, Obi-Wan Kenobi no fue la serie que muchos estaban esperando. De hecho, tuvo problemas para mantener un ritmo adecuado a lo largo de sus seis episodios. Cuando finalmente despegó, el final de temporada tocaba la puerta. Eso sí, nadie puede negar que los múltiples enfrentamientos con Darth Vader, sobre todo el último, es uno de los mejores duelos de sables de luz en la historia de Star Wars.

La escena final de Obi-Wan Kenobi, de alguna manera, mantuvo viva la posibilidad de ver una continuación. Recordemos que el caballero Jedi finalmente consiguió comunicarse con el fantasma de la Fuerza de su antiguo maestro, Qui-Gon Jinn. Eran muchos los rumores que anticipaban la presencia de este personaje, y Liam Neeson no defraudó al fandom.

En consecuencia, la segunda temporada de Obi-Wan Kenobi podría profundizar aún más en esa relación. Es evidente que Qui-Gon Jinn todavía tiene algunas enseñanzas para su aprendiz, algunas de las cuales podrían ser clave para plantar cara al Imperio. Por su parte, el propio Kenobi tendría que dar el salto hacia una aventura completamente nueva, ya que la inesperada tarea de salvar a la Princesa Leia Organa quedó resuelta.

Eso sí, antes de ver la temporada 2 de Obi-Wan Kenobi, en el horizonte se asoman un buen número de series de Star Wars que van camino a Disney+. La más próxima, evidentemente, es la tercera temporada de The Mandalorian; de lejos la producción referente del universo ficticio. Hace apenas unos días pudimos ver su nuevo tráiler, el cual sigue manteniendo en secreto a la nueva amenaza. Su estreno está previsto para el próximo 1 de marzo. También sabemos que Ahsoka llegará este año, aunque todavía no tiene una fecha concreta.