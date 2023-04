Es fácil perderse en la inmensidad que es internet. No solo eso. Lo habitual es conocer una pequeña parte de lo que es realmente internet. Es inevitable. Primero, porque no todo el contenido online está accesible para todos. Y si lo está, no todo está indexado en los principales buscadores. Además, internet es mucho más que páginas web. E incluso si nos centramos en la World Wide Web, no toda es accesible de manera directa. ¿Conoces los enlaces Deep Web?

Hace tiempo hablé de la diferencia entre Deep Web, Dark Web y Dark Net. Son maneras de clasificar la parte más oculta de internet. Y que no siempre es ilegal, oscura o sirve a fines ilícitos o delictivos. En ocasiones, se trata simplemente de bases de datos privadas a las que no todo el mundo está invitado. Pero a veces sí que es ilegal, como ocurrió en su día con Silk Road.

Pero centrémonos en los enlaces Deep Web que mencioné antes. A diferencia de los que solemos utilizar para acceder a sitios web como el que estás leyendo ahora mismo, utilizan otro protocolo. Uno que facilita la privacidad y la ocultación del servidor que hospeda dicho contenido así como quienes accedan al mismo.

¿Qué es eso de la Deep Web y la Dark Web?

En un artículo anterior hablé de la diferencia entre la web profunda (Deep Web) y la web oscura (Dark Web o Dark Net). Para no alargarnos demasiado, la internet que visitas a diario es la que llamamos Surface Web, la Web que hay en la superficie, la que aparece indexada y disponible para cualquiera que conozca un buscador o el enlace directo.

La Deep Web, conocida como internet profunda, invisible u oculta, es parte de la Web. Y más concretamente, aquella que no está disponible para todos. A su vez, se puede dividir en dos partes. La primera es la legal y que seguramente utilices varias veces a la semana. Hablamos de las páginas de tu banco, de tu centro de salud o de tu mutua privada, de sitios con papers científicos de acceso restringido, foros privados, bases de datos privadas y un largo etcétera. Solamente puedes acceder a esta parte de la Deep Web si tienes las credenciales adecuadas. Ya sea un código, una contraseña o un certificado digital.

Y dentro de la Deep Web hay una parte ilegal, alegal o que se mueve entre ambas. Hay quien la diferencia y quien la incluye dentro de la misma. De ahí la posible confusión. Hablamos de la Dark Web o Darknet. Se accede a ella mediante protocolos distintos a los de la Web habitual, HTTP o WWW. Y suele contener contenido que no se puede difundir normalmente. O tiendas online que ofrecen servicios y productos que en muchos países están prohibidos.

Qué navegador debería usar en la Deep Web

La Deep Web tiene una parte privada y una parte oculta más oscura. Esta última, se oculta por motivos legales. Aunque parte de ella también lo hace por ideología o política. Y es en esta parte de la Deep Web en la que nos vamos a centrar. Por razones obvias.

Si parte de la Deep Web se oculta usando un protocolo distinto a los habituales, esto significa que necesitarás un navegador compatible con ese protocolo. El protocolo de ocultación web más popular se conoce como Onion. De ahí que a los enlaces Deep Web se les conozca como enlaces Onion o sitios Onion.

Si hablamos de Onion tenemos que hablar de Tor. Convertido en un nombre, TOR es en realidad el acrónimo de The Onion Router. El enrutador cebolla. Se trata de un software que se lanzó al público en 2002. Su propósito es facilitar una red anónima que garantiza el anonimato tanto de los contenidos que ofrece como de sus usuarios.

Aquí van algunos navegadores web que abren enlaces Onion o Deep Web:

Tor Browser: disponible para Windows, macOS, Linux y Android

Brave: disponible para Windows, macOS, Linux. Las versiones iOS y Android no soportan Tor

Onion Browser: disponible para iOS y iPadOS

Las páginas web que forman de esta red anónima se conocen como enlaces Onion y tienen la extensión .onion en vez del aspecto de las direcciones que vemos a diario. Para abrirlas necesitarás un navegador compatible como los listados arriba.

Buscadores para entrar en la web profunda

Una manera de encontrar algo en la Deep Web consiste en hacer una búsqueda. Puede parecer contradictorio que existan buscadores con enlaces Deep Web indexados cuando, precisamente, la Deep Web existe para no ser indexada. Pero así es.

DuckDuckGo: muestra enlaces normales y Deep Web.

Brave Search: también ofrece una mezcla de Web y Deep Web.

Torch: más de 1,7 millones de enlaces Deep Web y Dark Web indexados.

Ahmia: otro buscador exclusivo para enlaces Deep Web. Tiene enlace Web y enlace Onion.

Directorios con enlaces Deep Web

A continuación, una selección de directorios o repositorios de enlaces Onion que te servirán para encontrar prácticamente cualquier servicio o contenido que quieras encontrar en la Deep Web. Aunque he procurado listar directorios con enlaces Deep Web de confianza, tal vez haya alguno poco recomendable por su legalidad.

Accede a esos enlaces bajo tu responsabilidad y con la precaución adecuada. No facilites información personal, no descargues nada que no sepas al 100% que es de confianza y ten en cuenta que las leyes que se aplican en tu país también son válidas en la Deep Web.

The Hidden Wiki: es el directorio de enlaces Deep Web más popular . Tiene enlace Web y enlace Onion.

. Tiene enlace Web y enlace Onion. OnionLinks: otro gran repositorio de enlaces. No todos son recomendables. Precaución.

de enlaces. No todos son recomendables. Precaución. TorLinks: una lista con servicios y contenidos Deep Web. Buscadores, tiendas online (poco recomendables), hosting, subida de archivos, medios de información, foros, etc.

Deep Web. Buscadores, tiendas online (poco recomendables), hosting, subida de archivos, medios de información, foros, etc. List of Tor onion services: la Wikipedia recopila un buen puñado de enlaces Onion de lo más variado . Comunicaciones, medios de información, software libre, páginas gubernamentales, buscadores… No todos están en activo.

. Comunicaciones, medios de información, software libre, páginas gubernamentales, buscadores… No todos están en activo. Onion Links: una breve pero original lista de enlaces Onion hospedados en GitHub.

lista de enlaces Onion hospedados en GitHub. La Wiki Oculta: uno de los principales directorios en español con enlaces Deep Web. Buscadores, foros, chats, prensa, bibliotecas, redes sociales…

