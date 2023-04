Ayer, Twitter se cargó a los verificados antiguos para limitar la insignia azul a quienes se suscribieron a Twitter Blue. Pero lo verdaderamente curioso es que Elon Musk ha decidido pagar para que un puñado de celebridades no pierda la verificación. Tales son los casos de LeBron James, William Shatner y Stephen King.

La elección de los "privilegiados" que hoy mantienen su estatus como verificados no es casual. Tanto la estrella de la NBA, como el actor de Star Trek y el reconocido escritor, fueron de los principales críticos cuando se anunció que Twitter cobraría por mantener la tilde azul en las cuentas verificadas con el sistema anterior.

De hecho, los tres mencionaron en varias oportunidades que no pagarían los 8 dólares mensuales de Twitter Blue. No porque no pudieran hacerlo, sino porque la idea les parecía ridícula. Una situación que, incluso, provocó cruces públicos con Elon Musk.

Muchos recordarán que la idea original de Elon Musk era cobrar 20 dólares mensuales por la verificación en Twitter. No obstante, bajó el precio como respuesta a una queja tuiteada por Stephen King. "¿20 dólares al mes para mantener mi insignia azul? Al carajo con eso, ellos deberían pagarme a mí. Si eso se instituye, desapareceré como Enron", publicó el escritor a fines de octubre de 2022. La respuesta del magnate no se hizo esperar: "¡Tenemos que pagar las cuentas de alguna manera! Twitter no puede depender únicamente de los anunciantes. ¿Qué te parece 8 dólares?".

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

En marzo, en tanto, llegaron los reclamos de William Shatner y LeBron James. "Estuve aquí por 15 años dando mi tiempo e ingeniosos pensamientos, todo por nada. ¿Ahora me dices que tengo que pagar por algo que me diste gratis?", publicó el actor. A lo que Elon Musk respondió que creía que la cuestión pasaba, en realidad, por tratar "a todos por igual".

It’s more about treating everyone equally. There shouldn’t be a different standard for celebrities imo. https://t.co/rWi99sGPdq — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023

En tanto que el baloncestista de Los Angeles Lakers también reconoció que no pagaría por Twitter Blue. "Bueno, parece que mi insignia azul se irá pronto porque saben que no pagaré los 5", tuiteó, como una referencia a un episodio de Martin, la sitcom de los años noventa de Martin Lawrence.

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

Pese a las quejas, tanto LeBron como Stephen King y William Shatner mantienen su marca de verificados y aparecen como suscriptos a Twitter Blue. ¿Por qué? Porque Elon Musk ha decidido pagar por ellos.

Elon Musk confirmó que decidió "pagar personalmente" por algunas suscripciones a Twitter Blue, aunque luego aclaró que solamente lo hizo para los casos de Shatner, King y James. El magnate no brindó detalles sobre por qué lo hizo y, de hecho, parece que algunos de los involucrados ni siquiera fueron informados de esta situación.

Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

Stephen King, por ejemplo, tuiteó ayer: "Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he hecho". A lo que Musk respondió: "De nada. Namaste".

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

En el caso de LeBron James, The Verge confirmó que un empleado de Twitter recientemente se comunicó con él por correo electrónico para informarle que la empresa pretendía "extenderle una suscripción gratuita a Twitter Blue para su cuenta, @kingjames, en nombre de Elon Musk".

Como todo lo que sucede con el CEO de Twitter, no hay que buscarle explicaciones demasiado profundas. Es probable que el magnate haya tratado de limar asperezas con las celebridades. O tal vez no sea más que un trolleo, queriendo demostrar que, después de todo, pagar por mantener la verificación no era gran cosa ni motivo de tantas quejas.

Sin embargo, la situación no deja de ser irónica. La gran queja de Elon Musk contra el antiguo sistema de verificación de Twitter era porque lo consideraba demasiado arbitrario. Y ahora es el propio empresario quien está dando las verificaciones de forma arbitraria. ¯\_(ツ)_/¯

Las reacciones por el adiós a los verificados antiguos

Cuando se oficializó la quita de las insignias azules a los verificados antiguos, Twitter se vio inundada de quejas y lamentos contra Elon Musk por parte de los afectados. Aunque también aparecieron muchísimas críticas hacia quienes quedaron "expuestos" por pagar por el servicio. No obstante, varios —de un lado y del otro— optaron por tomárselo con humor.

"Soy una cuenta fake", tuiteó Ibai, quien ya no aparece como verificado.

Soy una cuenta fake. — Ibai (@IbaiLlanos) April 20, 2023

"Sin tilde azul. Todavía me siento como yo mismo", dijo el actor Ben Stiller.

No blue check, still feel like me. — Ben Stiller (@BenStiller) April 20, 2023

Joanna Stern, reconocida periodista de The Wall Street Journal, publicó: "Hoy es el día. El día en que ustedes se enteran de que pago por Twitter Blue. No me odien, por favor". Aunque luego reconoció que se suscribió desde el primer día.

For the record, I have paid for Twitter Blue since it was introduced. I like editing tweets. I like having the ability to write longer tweets. I like the ability to bold tweets even though I don't even know if it works. — Joanna Stern (@JoannaStern) April 20, 2023

El youtuber Marques Brownlee optó por un meme para ilustrar su situación, ya que también está suscripto a Twitter Blue. "Entiendo que ahora seré juzgado por la insignia azul, pero debo aceptarlo porque todavía necesito el botón de edición [de tuits]", aseguró.

I understand that I will now be judged for the blue check, but I need to accept that because I still need the edit button pic.twitter.com/KfZRZCvAPW — Marques Brownlee (@MKBHD) April 20, 2023

Nos guste o no, el plan de Elon Musk con Twitter Blue y su caótica verificación ha dado un paso crucial. Ya veremos qué otros cambios tiene en mente el magnate.

