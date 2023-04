Ha llegado el día: los verificados antiguos de Twitter han desaparecido. Elon Musk, desde hace algunos días, ya había anticipado que todos aquellos que consiguieron su insignia azul previo a su llegada —como director de la red social— tendrían que pagar para mantener la verificación. La compañía cumplió la advertencia y, a partir de hoy, ha dejado de mostrar el emblema en dichos perfiles.

Ahora bien, este movimiento no causa ninguna sorpresa. Incluso antes del anuncio de Elon Musk, era un hecho que los verificados antiguos tenían los días contados. Twitter, desde que el magnate asumió el control total, está impulsando la suscripción Twitter Blue, la cual incluye, entre otros "beneficios", la insignia azul. Debido a su urgente necesidad de generar ingresos, cualquier dólar adicional que puedan embolsarse será bienvenido.

Según un reporte de The Washington Post, eliminar los verificados antiguos de Twitter no iba a ser un proceso sencillo. Y es que, aparentemente, se debía eliminar de cada cuenta de manera manual. Desconocemos si los empleados crearon una solución para retirarlos de modo eficiente, o si tuvieron que ir uno por uno.

En el pasado, la verificación de una cuenta de Twitter fue una característica ansiada por muchas personas, pero que solo algunos perfiles podían presumir. Era necesario atravesar un proceso de aprobación manual, en el que Twitter comprobaba ciertos datos personales del solicitante. Una vez admitido, recibían la verificación azul.

Ahora, sin embargo, basta con pagar Twitter Blue para mostrar tu emblema. La empresa no se había deshecho de los verificados antiguos porque el renovado servicio, hasta hace poco, todavía no había sido desplegado globalmente. Por lo tanto, no podías retirar una característica sin antes ofrecerles una alternativa —abrir la cartera— para mantenerla.

La verificación de cuentas no es la única propuesta que ahora solo está limitada para los suscriptores de Twitter Blue. De hecho, no se compara con la recientemente eliminada para el resto de usuarios. Durante marzo, Twitter convirtió la autenticación de dos factores por mensaje de texto en una función de pago. Fue la primera vez, y esperemos sea la última, que una característica de seguridad tan importante se vuelve exclusiva.

Entonces, ya lo sabes. Si formabas parte del grupo selecto de usuarios con la antigua verificación, y deseas mantenerla, tendrás que pagar por Twitter Blue...

También en Hipertextual: