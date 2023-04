Elon Musk ha puesto una nueva fecha a la eliminación de los verificados antiguos en aquellas cuentas que Twitter llegó a considerar relevantes, después de que el magnate prometiera a finales de marzo que, a partir del 1 de abril, todos los usuarios que no pagaran por Blue perderían automáticamente la insignia.

Elon Musk ha destacado que todas las verificaciones antiguas se eliminarán el próximo 20 de abril. A no ser, eso sí, que estos paguen 8 dólares al mes por Twitter Blue. Son, en concreto, 20 días después de la fecha inicial. Desde entonces, tan solo la cuenta oficial del New York Times perdió la insignia por orden directa del propio magnate. Fue al enterarse de que el periódico no iba a pagar los 1.000 dólares al mes que cuesta verificar una compañía.

A inicios de abril, ninguno de los usuarios que tenía una verificación antigua vio cómo la insignia desaparecía de su perfil, pese a los planes de Musk. Presuntamente, debido a complicaciones técnicas, según indico The Washington Post. Al parecer, la eliminación de la verificación en Twitter no es un proceso que pueda realizarse a gran escala, sino que se realiza de forma manual, una por una. “Es un proceso en gran medida manual impulsado por un sistema propenso a la rotura, que se basa en una gran base de datos interna, similar a una hoja de cálculo de Excel, en la que se almacenan los datos de verificación”, detalla el citado medio.

En muchas ocasiones, además, los empleados intentaban eliminar la insignia de un perfil, pero el cambio no se aplicaba. Por tanto, el proceso manual no siempre ha funcionado correctamente. Es probable que Twitter ahora cuente con un sistema que permita eliminar las insignias de forma masiva en aquellas cuentas que no tienen activa una suscripción a Twitter Blue.

Final date for removing legacy Blue checks is 4/20 — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2023

Así son las nuevas verificaciones de Twitter

El hecho de no poder eliminar la verificación antigua de Twitter, además, llevó a la compañía a idear un nuevo sistema que hacía prácticamente imposible comprobar quién tenía una insignia antigua o quien pagaba por Blue. Ahora, de hecho, al pulsar sobre el icono que aparece junto al nombre del perfil, aparece el siguiente mensaje. “Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o porque es una cuenta verificada según el sistema antiguo”.

Con la eliminación de las verificaciones antiguas, Twitter no necesitaría incluir ningún aviso. Pues, recordemos, distingue por colores aquellas cuentas verificadas que estén asociadas a entidades gubernamentales, a las compañías, y a los usuarios que pagan por Twitter Blue. Lo hace de la siguiente manera:

Verificación azul: usuarios que pagan por Twitter Blue

usuarios que pagan por Twitter Blue Verificación dorada: cuentas de empresas u organizaciones. Las empresas también pueden verificar a empleados. En ese caso, aparecerá un icono con el logotipo de la compañía junto a la insignia.

cuentas de empresas u organizaciones. Las empresas también pueden verificar a empleados. En ese caso, aparecerá un icono con el logotipo de la compañía junto a la insignia. Verificación gris: cuentas de organizaciones gubernamentales o de personas asociadas a una organización gubernamental, como el presidente de un país.

