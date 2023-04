Es un secreto a voces. Chris Evans volverá al Universo Cinematográfico de Marvel como Steve Rogers/Capitán América. La maquinaria promocional de Disney es muy precisa y cada uno de los comentarios hechos por actores importantes no son casualidad, ni accidente. Salvo casos excepcionales, claro.

Pero nunca ha sido el caso de Chris Evans. Aún cuando su salida fue planeada años antes, la forma en que se anunció fue a cuentagotas, muy dosificado. Por medio de entrevistas que sugerían un movimiento, pero no quedaba claro. Hasta que se estrenó Avengers: Endgame, por supuesto, última producción en que el actor interpretó a Steve Rogers.

Pero por la forma en que acabó la historia del personaje, la puerta siempre ha quedado abierta para nuevas historias. Y es justamente lo que Evans ha manifestado durante su aparición en la convención C2E2 en Chicago, Estados Unidos.

Inició con el discurso que ha mantenido desde su salida: «Estoy muy conectado con el rol, pero no se siente bien volver ahora mismo». Pero también explicó que «es duro, porque amo al personaje. Significa tanto para mi, y creo que ay muchas historias sobre Steve Rogers que contar». Ahí está la clave: una confirmación clara de que, inevitablemente, volverá.

Luego siguió: «Soy muy cuidadoso con esto», refiriéndose al personaje. «Es como esta cosa pequeña, brillante, a la que quiero tanto, y no quiero arruinarla de ninguna forma. Es parte de un periodo tan especial en mi vida, y que, de cierta forma, funcionó muy bien.

Insistimos: la maquinaria de promoción y comunicación de Disney es muy precisa. En noviembre de 2022 Chris Evans puso los pies en el agua en relación con un posible retorno al Universo Cinematográfico de Marvel, aceptando que echa de menos el personaje. También mencionó la posibilidad de volver como Antorcha Humana, uno de los 4 Fantásticos al que interpretó en dos películas estrenadas en 2005 y 2007.

Chris Evans y el estado actual del Universo Cinematográfico de Marvel

El paso de Chris Evans por el Universo Cinematográfico de Marvel coincidió con su mejor momento. Que el actor tenga deseos de volver, pero no lo haga, no debería ser sorpresa para nadie, considerando el estado actual de la franquicia, que parece que no termina de encontrar su lugar.

También cabe la posibilidad que el regreso de Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América se reserve para Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars. Esta última, sobre todo, tiene la posibilidad de hacer que un buen número de superhéroes muertos o retirados vuelvan, incluso versiones alternas de otros universos.

