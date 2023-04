La fragmentación de Android es un problema casi tan viejo como el sistema operativo en sí. Y si bien Google ha tomado medidas para contrarrestarla, es evidente que el problema todavía está lejos de tener solución, si es que alguna vez se le encuentra alguna. Así lo demuestran las más recientes estadísticas sobre la cuota de mercado de las distintas versiones del software, que arrojan que Android 13 está instalado en apenas un 12 % de los dispositivos activos.

La historia tiene matices, por supuesto, y los abordaremos a continuación. Sin embargo, no deja de ser llamativo que la versión más reciente de Android todavía no logre ser la más instalada a nivel mundial. Más aún, considerando que la presentación de Android 14 es inminente: será el próximo 10 de mayo, en el Google I/O 2023.

Lo primero que debemos mencionar es que Android 13 lleva 8 meses en el mercado, puesto que se lo lanzó formalmente en agosto de 2022. Considerando que hoy está instalado en el 12 % de los dispositivos activos con el SO de Google, podríamos pensar que su adopción ha sido más lenta que la esperada. Pero la realidad es bastante más ambigua.

Hasta enero pasado, Android 13 estaba instalado en apenas un 5 % de los equipos. Sin embargo, en el último trimestre ha incrementado su presencia de forma notable, logrando una cuota de mercado que ahora es de más del doble que a comienzos de 2023. Un crecimiento que se aduce a importantes lanzamientos como los del Xiaomi 13 y los Samsung Galaxy S23, como a la liberación de las primeras actualizaciones masivas a dispositivos compatibles.

Si Android 13 logra mantener el ritmo de actualización visto desde enero en adelante, se estima que en los meses venideros podría superar a Android 12, que hoy está instalado en un 16,5 % de los dispositivos activos. Pero seguirá lejos de ser la versión más usada. Así las cosas, será interesante ver cómo se posiciona en el mercado para cuando se libere la actualización a Android 14, que, si se mantienen los plazos habituales, podría llegar en agosto o septiembre.

En los últimos años, Google ha tomado varias decisiones importantes para acelerar las actualizaciones a las versiones más recientes de su SO móvil. Sin embargo, las estadísticas demuestran que no han sido suficientes para lograrlo, y lo que está ocurriendo con Android 13 es una prueba cabal de ello.

Entre las tantas medidas de los californianos, una de las más drásticas fue cambiar los lineamientos de la Play Store para que las nuevas apps remitidas por los desarrolladores no puedan soportar versiones anteriores a Android 12.

Pese a ello, versiones antiguas del sistema operativo continúan teniendo una cuota de mercado ridículamente alta. Tales son los casos de Android 10 y 11 que, combinados, están presentes en el 42 % de los equipos activos. De hecho, Android 11 es la versión más usada del sistema operativo, con una cuota del 23,5 %; en tanto que su predecesor acapara el 18,5 % del mercado.

Como ya dijimos al comienzo, la fragmentación es un problema en Android desde hace muchísimos años. Y la baja adopción de Android 13 —considerando el ecosistema completo— ratifica que Google todavía no le ha encontrado solución. Los propios californianos anunciaron durante el Google I/O 2022 que ya había más de 3.000 millones de dispositivos Android activos en todo el mundo. Del total, unos 1.000 millones se habían sumado durante el año previo.

Esto significa que al menos un tercio de los aparatos en el mercado —mayormente móviles y tablets— son relativamente nuevos. Es decir, con menos de dos años de antigüedad. Y ni siquiera así se ha logrado dar un salto significativo en cuanto al uso de la versión más reciente de Android.

Es cierto que existen muchos factores condicionantes basados en el hardware utilizado, la gama del dispositivo, o las demoras de los propios fabricantes en lanzar el software, etc. También es cierto que otros gadgets usan el SO, y no necesariamente son teléfonos o tablets. Pero hoy es imposible saber qué tanto impactan sobre la estadística general.

Claro que no todos los dispositivos activos con Android pueden actualizarse a la última versión disponible. Pero si el ecosistema sumó más de 1.000 millones de aparatos entre 2021 y la primera mitad de 2022, y aun así se estima que solo unos 360 millones están actualizados a Android 13, es evidente que el plan para evitar la fragmentación y acelerar las actualizaciones está fracasando.

El ranking de Android, según versiones

Photo by Andrew M on Unsplash

Con las estadísticas actualizadas hasta el corriente abril, la cuota de mercado de las distintas versiones de Android queda distribuida de esta manera.

Android 11: 23,5 %.

Android 10: 18,5 %.

Android 12 y Android 12L: 16,5 %.

Android 9: 12,3 %.

Android 13: 12,1 %.

Android 8 y 8.1: 6,7 %.

Android 7, 7.1 y 7.1.2: 3,3 %.

Android 6 y 6.0.1: 2,5 %.

Android 5 a 5.1.1: 1,9 %.

Android 4.4 y 4.4.4: 0,6 %.

La gran preocupación en torno al elevado porcentaje que todavía acarrean versiones antiguas del software, como Android 9, 10 y 11, está en la seguridad. Tengamos en cuenta que mucho del malware que está presente en el ecosistema apunta a dispositivos con versiones antiguas del sistema operativo. Por ello se especula con que Android 14 llegará con importantes novedades en esta materia, con fuertes limitaciones al sideloading.

