Shazam vuelve a los cines con su secuela, ¡Shazam! La furia de los dioses. Todo ha seguido su curso, a pesar del tirón de orejas posiblemente recibido por su protagonista, Zachary Levi, tras declarar el pasado mes de enero en Twitter que considera a Pfizer un peligro. Se le acusó de antivacunas e incluso se le recordó que previamente había emitido mensajes de corte tránsfobo, además de mostrarse admirador de personajes polémicos, precisamente por mantener ambas ideologías.

Quizás por la posibilidad de ser retirado de la saga al verse rodeado de polémica, el actor protagonista de Shazam dio marcha atrás y se distanció del posicionamiento antivacunas. Señaló que hacía referencia a otra polémica de Pfizer. Sin embargo, ya había hecho declaraciones en contra de las vacunas con anterioridad.

Además, mantiene una buena relación con Joe Rogan, quien en su día dio mucho que hablar por difundir desinformación sobre el coronavirus. Por todo esto, aunque se intente separar al personaje del actor, hoy es inevitable recordar aquellas declaraciones, que de nuevo demuestran que un personaje público debe tener cuidado con lo que comenta, pues dispone de un altavoz muy grande.

Shazam y el posicionamiento antivacunas

Los ensayos clínicos de las vacunas del coronavirus, así como los de cualquier otro fármaco, pasaron de la fase III a la fase IV. Esta es aquella en la que, una vez que ya se administran abiertamente a la población, se comprueba si hay algún efecto secundario raro que no se observase en las primeras fases.

Por eso, a día de hoy se siguen publicando estudios que mantienen que las vacunas de Pfizer, desarrolladas con la tecnología del ARN mensajero, son seguras. Sí que se han dado algunos efectos indeseados, pero no en una proporción mayor a la de otros fármacos y, por supuesto, no de manera que se superen los grandes beneficios que aportan.

De hecho, se calcula que las vacunas del coronavirus pudieron salvar 20 millones de vidas en su primer año. Es una cifra importante, que no debe caer en el olvido ahora que la pandemia empieza a verse con algo más de distancia. Los mensajes antivacunas siguen siendo peligrosos. Especialmente si vienen de personas tan mediáticas como el protagonista de Shazam, de ahí que se generara tanto revuelo en su momento.

También mensajes tránsfobos

A raíz de aquella publicación sobre Pfizer, se ha hablado también de los mensajes tránsfobos de Levi. En realidad, no ha hecho declaraciones al respecto directamente, pero sí que hubo algo de polémica con este tema.

Todo ocurrió después de que el psicólogo y youtuber Jordan Peterson declarase la afirmación de género como nazi y nombrase al actor trans Elliot Page con su anterior nombre. Poco después, y a pesar de que incluso YouTube reprendió a Peterson, el protagonista de Shazam declaró en entrevista con Joe Rogan que consideraba a Jordan Peterson uno de los pensadores más profundos que ha escuchado.

Pero no solo le mostró su admiración, sino que cuando el propio Rogan confundió de nuevo el género del actor, él no le corrigió. ¿A propósito o no? Son polémicas que habría que aclarar. Lo que está claro es que tanto los mensajes antivacunas como antitrans pueden ser muy peligrosos. De un modo u otro, ambos pueden poner vidas en peligro. Por eso es importante intentar que se mantengan alejados de entornos mediáticos. Si Levi ha recibido de verdad un tirón de orejas por ello y le ha servido, seguro que lo sabremos próximamente. Vendrán muchas entrevistas después del estreno de la nueva entrega de Shazam.

