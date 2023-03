Aunque You comenzó siendo el relato de un acosador capaz de disfrazar sus trastornos en una idea romántica de las relaciones, la serie ha mutado de forma progresiva hasta convertirse en algo más complejo de precisar. Su éxito alimentó nuevas temporadas. En cada entrega, la historia parecía desgastarse de a poco. Hasta que la segunda parte de la cuarta temporada estrenada por Netflix ofreció alguna novedad.

Joe Goldberg (Penn Badgley​) halló en Londres una oportunidad para encauzar su vida, después de una estela de asesinatos. Lo hizo a través de la identidad de Jonathan Moore. Sin embargo, su pasado no está del todo resuelto: cada tanto surge una nueva amenaza. La más evidente es Rhys Montrose (Edward Speleers), un psicópata que emerge y le recuerda de dónde viene.

El cierre de la primera parte de la cuarta temporada de You dejó abierta la posibilidad de que Joe se redimiera a partir de un nuevo rol: cazar a alguien que, en apariencia, podía resultar más peligroso que él. Montrose no solo fue presentado como un adversario para el protagonista de la serie de Netflix, sino también para otros personajes que se cruzaran en su camino. Esa variante resultó atractiva. Pero quizá no tanto como se imaginó en un principio, visto su desarrollo.

Ver en Netflix You La segunda parte de la cuarta temporada de You no ofrece un gran valor diferencial en relación con las anteriores. La serie ha mutado, de forma progresiva, en escenarios predecibles a través de las historias de su protagonista, Joe Goldberg. Sin embargo, hacia el final de esta entrega, el personaje atraviesa fases de delirio que aportan un aire renovado a algunos tramos; quizá lo suficiente como para justificar lo anterior. ⭐⭐⭐ Puntuación: 3 de 5.

You: una telenovela con artilugios

Joe Goldberg sigue buscando el amor, o la pervertida noción que tiene sobre él. En ese viaje, la cuarta temporada de You, como ya venía sucediendo, le ofrece la posibilidad de construir nuevas relaciones de una forma tan conflictiva como cursi y predecible. ¿El resultado? Una historia que se presenta como un drama psicológico, pero que, en su desarrollo, muestra una serie de situaciones absurdas.

Al ser tan evidentes, es válida la siguiente sospecha: ¿podría tratarse de una exageración orientada a generar una crítica social, quizá una sátira? De ser así, no termina de ser eficiente entre conveniencias y estereotipos tan hipertrofiados. El ejemplo más claro de lo anterior lo representan Adam (Lukas Gage) y Lady Phoebe (Tilly Keeper). Ambos conforman una pareja marcada por sus diferencias sociales y distintos traumas, como el apego y la falta de autoestima. Su vínculo se sostiene en el miedo, más que sobre sentimientos saludables. Esto último es una tendencia que la serie, hasta ahora, no supo diversificar.

En este contexto, es necesario hacer una mención especial al actor Greg Kinnear (Mejor imposible), pues cada vez que aparece en escena convence y da otra capa de complejidad a al relato: la del padre que intenta sostener una empresa y, al mismo tiempo, salvar —desde su punto de vista— la relación con su hija, Kate (Charlotte Ritchie).

La vuelta de tuerca que no fue tal

You dejó abierta la opción de transformar a su protagonista en una suerte de Dexter Morgan cursi en la primera parte de la cuarta temporada. Sin embargo, esto no ocurrió del todo. En cambio, y siguiendo con la comparación anterior, Jonathan Moore sumó un nuevo ‘pasajero oscuro’. Esta figura lo acompaña y ayuda a resolver los conflictos en los que, en teoría, no debería estar sumergido.

¿Es una oportunidad desperdiciada? No hay una respuesta clara a esto, más allá de gustos personales. El valor de este factor es que el personaje encuentra a otro con similares características, a través del cual puede rebotar varios de sus pensamientos. Entonces, esos soliloquios que han caracterizado a Joe Goldberg se transforman en un diálogo fluido. Esta ‘actualización’ del recurso es valiosa.

La novedad presenta las alucinaciones del protagonista. Algo que hace que el ritmo de la serie cambie. Aunque pueda resultar confuso, este escenario en el que Joe Goldberg salta de un momento a otro, reencontrándose con sus víctimas y miedos, funciona como un gesto de integración con las temporadas previas. Por otro lado, contribuye a la construcción del personaje: un ser al que el recuerdo de cada una de sus víctimas persigue, aunque parezca estar en paz.

El delirio en el que entra la segunda parte de la cuarta temporada de You bien vale haber visto la primera. Queda la sensación de que, si se hubieran estrenado como un todo, este aspecto habría funcionado mejor. You se hace fuerte cuando su personaje entra en estas fases, revelando la perversidad y contradicción de su mente antes que recreando historias de amor idílicas y tóxicas.

La segunda parte de la cuarta temporada de You está disponible en Netflix desde este 9 de marzo de 2023.

