Actualización, 6 de febrero, 19:00 (CET): Twitter resolvió el problema y ahora funciona con normalidad.

Publicación original:

Twitter está experimentando múltiples problemas durante los últimos minutos. Las imágenes y enlaces a sitios externos no funcionan correctamente. La versión web de la red social, por su parte, está caída en gran parte del mundo. Si bien la compañía liderada por Elon Musk todavía no se pronuncia al respecto, todo indica que se debe a un inconveniente en una de sus APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones, por sus siglas en inglés).

Al intentar ingresar a la versión web, Twitter despliega el siguiente mensaje de error: «El plan actual de tu API no incluye acceso a este endpoint, por favor mira https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api para más información». Cabe mencionar que el mismo texto se despliega en Tweetdeck. Dado que este cliente solo dispone de una versión web, por ahora no existe otra manera de acceder al él.

{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}

Es probable que Twitter haya realizado un cambio crítico e incorrecto en el funcionamiento de su API que haya provocado esta serie de problemas. Seguramente sus empleados —los que quedan— está intentando solucionarlo, pero no deja de ser ridículo que, tras aproximadamente 30 minutos, siga sin existir un comunicado oficial. En su web de status del servicio tampoco hay incidentes reportados.

Conviene recordar que Twitter, hace apenas unas semanas, comenzó a implementar cambios significativos en su API. A principios de febrero, restringieron el acceso a las herramientas que daban vida a clientes de terceros como Tweetbot o Twitterrific, por mencionar solo algunos. Incluso dejó inutilizables a varios bots que eran bastante útiles para la comunidad. La idea de Elon Musk era comenzar a cobrar por el uso de una API que durante muchísimo tiempo fue gratuita.

Evidentemente, las críticas no se hicieron esperar. Fueron estas mismas las que hicieron que Twitter y Elon Musk recularan, hasta cierto punto. Su plan actualizado contempla ofrecer una nueva API a través de Twitter Blue, pero con funciones limitadas respecto a las disponibles anteriormente. «Supongo que podríamos dar a todos los usuarios verificados acceso a la API para publicaciones como esta», comentó el magnate en referencia al popular bot de @PepitoTheCat.

