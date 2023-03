Todo apunta a que 2023 será el año en el que por fin veamos las gafas de realidad aumentada de Apple, también conocidas como Apple Glass. Prueba de ello son los rumores que indican un cercano lanzamiento, así como las múltiples filtraciones sobre características y detalles técnicos. La última novedad sobre este próximo dispositivo, sin embargo, va un poco más allá. Han aparecido unas imágenes que muestran algunos de los componentes internos de este visor.

Las fotografías de los componentes de las gafas de realidad aumentada de Apple, en concreto, han sido filtradas por un usuario anónimo de Twitter, el cual, según destaca Macrumors, suele compartir “información precisa” de componentes de Apple.

Muestran lo que parecen ser cintas que rodearán el borde de las lentes y que se utilizarán para conectar los componentes de la pantalla a una placa. Otra de las imágenes deja ver una tira con diferentes cámaras o sensores que podrían estar destinadas al reconocimiento de las expresiones del rostro o del entorno.

Lamentablemente, el usuario no parece haber compartido imágenes del chasis de las gafas, por lo que es complicado saber cómo será su diseño. La forma redondeada de la cinta, no obstante, parecen revelar que las Apple Glass contarán con un diseño circular, aunque no necesariamente podrían heredar el aspecto de unas gafas convencionales. De hecho, algunos renders muestran un casco más similar a las Meta Quest.

El equipo de diseño desaconsejó lanzar las gafas de Apple este año

Curiosamente, horas antes de que aparecieran estas imágenes en la red, Financial Times revelaba que miembros del proyecto desaconsejaron anunciar las Apple Glass durante 2023. ¿El motivo? Las preocupaciones por su diseño. El equipo de diseño de la firma de Cupertino sugirió esperar a que tuviesen listas unas gafas más livianas.

Tim Cook y Jeff Williams, responsable de operaciones de Apple, sin embargo, presionaron al equipo para tener lista una primera versión este mismo año con un diseño menos parecido al de unas gafas tradicionales.

Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de las Apple Glass, pero es probable que veamos los primeros detalles oficiales durante la WWDC de 2023, que podría celebrarse durante el mes de junio.

