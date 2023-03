El octavo capítulo de The Last of Us en HBO y HBO Max fue impactante y resonó por la esperada aparición de Troy Baker. Su participación en el episodio como James, el principal ladero del sádico David, fue acotada y tuvo un final poco feliz. Pero su trabajo actoral ha sido crucial para el éxito de la franquicia, y en estas líneas te explicaremos por qué.

Si jugaste a los videojuegos de Naughty Dog, lo que comentaremos a continuación te parecerá una obviedad. Sin embargo, muchísimas personas que hoy siguen la serie nunca tuvieron contacto con el título que llegó a la PS3 en 2013, ni con las subsecuentes remasterizaciones y remakes para PS4 y PS5. De modo que no se puede dar por hecho que todos conozcan los pormenores vinculados a The Last of Us.

Hecha la aclaración, ¿quién es Troy Baker y por qué su labor ha sido crucial para el éxito de The Last of Us? Fue, nada menos, quien interpretó a Joel en los juegos. Y no solo puso su voz al personaje, sino que prestó su cuerpo al proceso de captura de movimientos para las cinemáticas.

Tanto su trabajo como el de Ashley Johnson, Ellie en los videojuegos, han sido aclamados por la crítica y los jugadores. Después de todo, fueron los encargados de crear y plasmar la química que Pedro Pascal y Bella Ramsey ahora lograron trasladar a la pantalla chica.

Entonces, la aparición de Troy Baker en el octavo episodio de The Last of Us se puede considerar un homenaje al Joel «original» y su intérprete. El reconocimiento a una pieza clave para que hoy los juegos de Naughty Dog tengan su adaptación en HBO y HBO Max, con gran éxito a nivel mundial.

Troy Baker y su enorme aporte a The Last of Us

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, Troy Baker repasó el camino recorrido desde la primera audición para ser Joel en The Last of Us, hasta su aparición en la serie de HBO y HBO Max en un rol completamente diferente. Allí dejó algunas reflexiones interesantes sobre la experiencia.

«Cuando filmábamos mi episodio, estaba en el set en este hermoso y muy frío lugar, a punto de grabar la primera escena y comencé a reírme. La persona a mi lado me preguntó de qué me reía, porque era una escena muy seria, y le dije: ‘Si pudieras volver 12 años en el tiempo y decirle a aquella versión de mí que estaba a punto de entrar a esa audición que esto sería lo más grande que haría en mi vida, y que aparecería en una de las mejores series de TV de la historia, no te hubiera creído'», aseguró.

También recordó cómo Neil Druckmann y Bruce Straley, los creadores de The Last of Us, les explicaron a él y a Ashley Johnson en qué consistía la historia y cómo pensaban ejecutarla. «En un momento salimos de la reunión con Ashley para tomar aire y nos quedamos ambos con la mirada perdida hacia la nada. Le dije: ‘¿Te das cuenta de que si esto fracasa será por culpa nuestra? Claramente, somos el eslabón más débil’. Habíamos quedado abrumados, porque nadie contaba historias como esta», indicó Troy Baker.

Viendo los resultados con el periódico de hoy, queda claro que las cosas salieron mejor de lo que cualquiera de los involucrados podía esperar. Aunque el propio Baker reveló un detalle que pudo haber cambiado el destino de The Last of Us: estuvo a punto de escapar de la audición para ser Joel, porque creyó no ser el adecuado para el personaje.

El proceso para elegir a los actores que darían vida a los personajes comenzó en 2008. Pero por entonces el actor consideraba que ni siquiera su apariencia era la apropiada como para asumir el protagónico:

«Por entonces tenía un corte de cabello a lo Final Fantasy y mi ropa estaba escrita por todas partes. Era fanático de Naughty Dog y de Uncharted, pero odié a mi agente porque le dije que no era el indicado para el papel. Cuando llegué a la audición vi que en cada silla de la sala de espera había alguien que, de alguna manera, representaba al sujeto del guion. Pensé: ‘No puedo hacerlo’, e inmediatamente sentí miedos y duda, y vi que podía irme sin que nadie se diera cuenta. Pero cuando puse la mano en el picaporte, la directora de casting me llamó y dijo que era mi turno».

Un experimentado de la industria de los videojuegos

Si bien The Last of Us representó un antes y un después en su carrera, Troy Baker se ha vuelto una figura recurrente en la industria de los videojuegos. De hecho, sus colaboraciones con Naughty Dog se han extendido a otros títulos. En 2016 y 2017 prestó su voz a Sam Drake en Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy, respectivamente.

Pero también ha trabajado en franquicias como Final Fantasy, BioShock, Mass Effect, Diablo, Call of Duty, God of War y Death Stranding. Aunque está más que claro que ningún rol lo ha marcado tanto como el de Joel Miller en The Last of Us, The Last of Us Part II y el DLC Left Behind.

