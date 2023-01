El estreno de The Last of Us en HBO y HBO Max tiene a todo el mundo encantado, y no es para menos. Pero no solo la serie de Neil Druckmann y Craig Mazin está gozando del reconocimiento de la prensa y del público, sino que también ha repuntado el interés por los juegos de Naughty Dog en los que está basada.

Especialmente del título original que se lanzó en 2013, cuya versión remasterizada para PS4 y el remake para PS5 han registrado importantes aumentos de ventas durante las últimas semanas en varios países. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que la primera versión del videojuego, para PS3, iba a tener un final algo diferente al que conocimos.

Cuando hablamos de un final diferente, no nos referimos a cambios argumentales que afectaran el desenlace de la historia. Si no de que la ejecución de la parte final del juego habría sido otra, con mucha menos intervención por parte de los jugadores. Hoy es imposible saber si la versión alternativa que barajaban los desarrolladores hubiera sido bien recibida por el público. O, siquiera, si hubiera impactado en la calificación que recibiría por parte de los medios especializados.

Como la serie de The Last of Us abarca en su primera temporada los eventos del juego original y el DLC Left Behind, si no jugaste los títulos de Naughty Dog te recomiendo que dejes de leer aquí. Las próximas líneas de este artículo estarán plagadas de spoilers. Si decides continuar sin conocer la historia del juego lo estás haciendo bajo tu propio riesgo.

The Last of Us pudo tener un final algo diferente, pero igual de emotivo

Según explicó Neil Druckmann poco después del lanzamiento de The Last of Us, la parte final del juego había sido pensada para ser «menos jugable». Específicamente, la sección del hospital. Los creativos de Naughty Dog no habían planeado que los jugadores controlaran a Joel mientras se «escurría» por el edificio controlado por las Luciérnagas, en busca del quirófano en el que se realizaría la cirugía que mataría a Ellie.

Lo que el estudio quería proponer originalmente era una secuencia cinemática extensa, en la que los eventos se desarrollaran sin que los jugadores pudieran intervenir. En un vídeo compartido por PlayStation en PAX Prime 2013, se pudo ver, incluso, cómo los actores grabaron la escena durante las sesiones de captura de movimiento. No obstante, el equipo liderado por Druckmann y Bruce Straley optó por darle al público un mayor control sobre la situación en la versión definitiva.

En el juego de The Last of Us, los usuarios no solo controlan a Joel mientras busca el quirófano en el que Ellie yace bajo los efectos de la anestesia, evitando ser alcanzado por los miembros armados de las Luciérnagas. También deben asesinar al médico a cargo de la operación y sus ayudantes, cargar a la niña y escapar del asedio de los guardias. Una vez que logran llegar al parking, sí se reproduce una cinemática en la que Marlene le ruega a Joel que reflexione, aunque este decide herirla de un disparo y luego rematarla, pese al pedido de la mujer para que la deje vivir. «Vendrías tras ella», le dice el protagonista, antes de ejecutar el tiro fatal.

El final alternativo de The Last of Us, en forma de cinemática, compartía varios de los condimentos ya citados, pero presentaba marcadas diferencias. Al ingresar al quirófano, Joel no se encontraba solo con el médico y sus ayudantes, sino también con Marlene.

La líder de las Luciérnagas le imploraba al protagonista que no continuara, pero no lograba convencerlo. Inmediatamente, el personaje interpretado por Troy Baker le disparaba y posteriormente ejecutaba al doctor y demás involucrados en la escena. Cuando Joel se acercaba a la mesa de operaciones para cargar en brazos a Ellie, una herida Marlene le suplicaba sin éxito que la dejara vivir.

La broma a Troy Baker

Durante el rodaje de la escena final alternativa de The Last of Us, Troy Baker debió repetir su ingreso al quirófano varias veces. Según explicó Neil Druckmann, el actor estaba tan compenetrado con la situación que, como debía tomar del cuello al médico y usarlo de escudo humano, la mayoría de las veces dejaba caer la pistola que llevaba en su mano.

Y si bien Baker finalmente pudo completar el encargo como los creadores pretendían, el codirector de The Last of Us decidió jugarle una broma. Así, pudo liberar la tensión del ambiente y sacar a relucir toda su capacidad de improvisación.

«Después de 7 tomas, obtuvimos lo que queríamos, con una actuación muy sólida. Pero me dije: ‘Ok, hagamos una más para cerrar el día’. La llevé aparte a Merle Dandridge, la actriz que interpreta a Marlene, y le di una única indicación. Le pregunté: ‘¿Puedes hacerlo?’, y me dijo que no había ningún problema. Le pedí que no le dijera a nadie al respecto, y luego fui con Troy Baker y le dije: ‘Oye, todavía no logramos lo que queremos. Estamos cerca, pero tiene que ser más intenso, más enérgico. Y ten cuidado con el arma; pero incluso si se te cae, continúa con la escena, no vuelvas al comienzo. No importa qué suceda con la escena, no pares. Sigue hasta el final'», contó Druckmann.

La cuestión es que toda esta situación no fue más que para terminar la jornada laboral a pura sonrisa. Ni bien Troy Baker inicia su actuación e irrumpe en el quirófano, Merle Dandridge comienza a cantar las líneas de diálogo de Marlene, como si se tratara de un musical, ante la atónita mirada del resto de los presentes. Baker, sin salirse del personaje, hace lo propio con sus líneas, demostrando también sus dotes como cantante. La escena se completa bajo esa dinámica, y se cierra con las carcajadas de Ashley Johnson, Ellie en The Last of Us, quien debió permanecer inmóvil sobre una mesa mientras sus compañeros realizaban la interpretación.

Una situación curiosa y que demuestra que el éxito de The Last of Us también estuvo cimentado en la química entre el reparto. Puedes ver dicha escena y la anécdota completa en el vídeo a continuación.