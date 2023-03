La temporada de premios llega a uno de sus momentos más interesantes. Sin duda, uno de los eventos más esperados de la temporada es la ceremonia de los Premios de la Academia, también conocidos como los Premios Óscar.

Como viene siendo habitual por estas fechas, todo está listo para el arranque de la entrega de premios que, a diferencia de otros años, no tendrá alfombra roja (y por una buena razón). Este año, la ceremonia tendrá lugar el domingo 12 marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Si quiere vez la entrega de los Premios Óscar, hay muchas opciones disponibles para ver la ceremonia desde casa.

Ya sea a través de la televisión, plataformas de streaming o redes sociales, te contamos todo lo que tienes que saber sobre la entrega de premios. Incluyendo nuestras predicciones de los ganadores.

Horario de los Premios Óscar

Si nada cambia, la ceremonia de los Premios Óscar arrancará a cinco de la tarde, hora de California, sobre las 2 de la madrugada en España. El horario de entrega de los Premios Óscar varía según el país y la zona horaria. Estos los horarios de entrega para algunos países de América Latina y España:

México : 7:00 pm (hora de la Ciudad de México) del domingo 12 marzo de 2023.

: 7:00 pm (hora de la Ciudad de México) del domingo 12 marzo de 2023. Argentina : 9:00 pm (hora de Buenos Aires) del domingo 12 marzo de 2023.

: 9:00 pm (hora de Buenos Aires) del domingo 12 marzo de 2023. Colombia : 7:00 pm (hora de Bogotá) del domingo 12 marzo de 2023.

: 7:00 pm (hora de Bogotá) del domingo 12 marzo de 2023. Chile : 9:00 pm (hora de Santiago) del domingo 12 marzo de 2023.

: 9:00 pm (hora de Santiago) del domingo 12 marzo de 2023. Perú : 7:00 pm (hora de Lima) el domingo del domingo 12 marzo de 2023.

: 7:00 pm (hora de Lima) el domingo del domingo 12 marzo de 2023. España: 2:00 am (hora de Madrid), madrugada del 12 al 13 de marzo.

Dónde ver la entrega de los Premios Óscar

Time.com

Depende de dónde vivas tendrás más o menos problemas a la hora de ver la gala en directo. La forma más sencilla de ver la ceremonia de los Premios Oscar es en la TV, pero desgraciadamente esta opción está limitada (en abierto) a unos pocos países. En Estados Unidos, la ceremonia se puede ver en ABC. La mala noticia es que tendrás que tener cable.

Si no tienes disponible esta opción, puedes acceder a la transmisión a través de servicios de televisión que la incluyan en sus canales: Hulu con Live TV, YouTube TV, Sling TV y DirecTV Now. Asegúrate de verificar la disponibilidad de estos servicios en tu región y de comprobar que el canal ABC está incluido en el paquete que elijas.

En España se puede con Movistar y México con Azteca

En España, como cada año, Movistar Plus+ emitirá en directo y en exclusiva a través de Estrenos 2 por M+ la gala de entrega de premios que tendrá lugar en la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de marzo. Lógicamente, tendrás que tener algunos de los packs de TV que incluyan el canal de Estrenos.

Respecto a Latinoamérica, de nuevo será en TNT, dónde se podrá ver en directo para la mayoría de los países. No obstante, una de las grandes excepciones a la emisión de TNT es México, donde podrán verse a través del canal Azteca 7.

Los Premios Óscar, también en HBO Max

Además, por primera vez, se podrá ver en parte de Latinoamérica la emisión de la gala en directo en HBO Max, tal como ha confirmado la propia compañía, que coincidirá con el lanzamiento del último episodio de The Last of Us:

Sea como sea, en Hipertextual estaremos cubriendo la entrega de premios, por lo que si no tienes acceso a la emisión en vivo, estate atento a nuestra cobertura para no perderte nada de lo que pase en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

