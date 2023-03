¿Alguien se acuerda de los actores y películas que ganaron en los Oscar el año anterior? Tristemente, la ceremonia es y será recordada, principalmente, por el vergonzoso momento en que Will Smith subió al escenario del trato Kodak para agredir a Chris Rock. Sin embargo, en los Premios Oscar 2023, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está preparada para reaccionar a una situación similar. En caso de presentarse, claro…

En una entrevista con Time, Bill Kramer, director de la Academia de Hollywood, reveló la creación de un equipo de respuesta cuya única tarea será afrontar cualquier tipo de crisis que pudiera surgir durante los Oscar 2023.

Aunque ciertamente es bastante complicado —si no imposible—, anticipar una agresión por parte de un miembro del público, la reacción inmediata posterior sí que puede ser adecuada. En el caso de lo sucedido en la premiación de 2022, la Academia nunca mostró control ni autoridad. Will Smith no solo se mantuvo dentro del teatro, sino que además recibió el Oscar por «Mejor actor» minutos más tarde.

La bofetada de Will Smith a Chris Rock no solo dejó mal parado al primer actor —y en parte al segundo por hacer bromas de un tema serio—. La imagen de la Academia igualmente quedó perjudicada porque no supieron reaccionar. Fue hasta semanas más tarde cuando la organización prohibió que Smith se presentase a cualquiera de sus eventos durante los próximos 10 años, pero el daño ya estaba hecho.

Es por esta razón que la organización de los Oscar 2023 dedicó esfuerzos para evitar repetir el mismo error. «Esperamos estar preparados para cualquier cosa. Desde el año pasado, abrimos nuestras mentes a las muchas situaciones que pueden ocurrir en los Oscar», comentó Kramer.

La Academia reconoce sus errores previo a los Oscar 2023

Recientemente, Janet Yang, presidenta de la Academia, reconoció que la respuesta del organismo fue inadecuada tras la agresión de Will Smith. En este sentido, Kramer coincidió con su colega, y reiteró que los Oscar 2023 están preparados. Eso sí, lo ideal es que no se vuelva a presentar otra situación incómoda para los asistentes y, evidentemente, para la audiencia.

«La gente piensa en ello [en la bofetada] conforme nos acercamos a la ceremonia. Como institución, debemos actuar con rapidez, y comprometernos con nuestros miembros y nominados de una manera muy transparente. Esperemos que algo así nunca vuelva a suceder, pero podríamos haber actuado más rápido. Y no me refiero solo a la noche del espectáculo, sino también a nuestra respuesta posterior.» Bill Kramer.

Esa transparencia a la que se refiere Kramer tiene que ver, precisamente, con revelar los cambios que han realizado previo a la celebración de los Oscar 2023. Más allá del equipo de respuesta contra crisis, también anunciaron que la alfombra roja, por primera vez desde 1961, cambiará de color al champán. La decisión se debe, simplemente, a que es un evento de noche donde los invitados asisten vestidos como tal, y la alfombra champán combina mejor con esa idea.

Los Oscar 2023 tendrán lugar el próximo domingo 12 de marzo a las 18:00 de México, o lunes 13 a partir de la 01:00 de España. Por supuesto, en Hipertextual tendremos la cobertura.

