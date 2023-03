Regresan los Power Rangers. La serie de televisión cumple 30 años de haberse estrenado. Su vuelta, a través de Netflix, en un especial titulado Power Rangers: Once & Always, parece tener tanto de homenaje a aquellos primeros años como de actualización. Mucho ha cambiado desde entonces. Pero estos personajes siguen siendo una referencia.

A lo anterior se tiene que sumar que hay una base de seguidores cautiva en relación con los Power Rangers. Se trata de una franquicia que marcó a varias generaciones, que a su manera se hizo un espacio dentro de la cultura pop. Este regreso a las pantallas se produce, hasta el momento, cuidando distintos aspectos clave en relación con las anteriores producciones. Un ejemplo de esto es el póster de presentación para Power Rangers: Once & Always.

La pieza, que se puede ver hacia el final de este texto, conserva un diseño que evoca a los carteles de los 90, década en la que la franquicia daba sus primeros pasos. Aunque el color luce actual, la mayor parte de la obra es un claro homenaje a aquella época. Como carta de presentación, funciona: lo más probable es que cualquier seguidor reconozca el aire nostálgico y a la vez moderno que plantea.

Esta especie de rediseño no vino solo. También hay un nuevo tráiler de Power Rangers: Once & Always en el que se revela la identidad de la villana: la emperatriz Rita Repulsa.

El tráiler de Power Rangers: Once & Always

En este tráiler de Power Rangers: Once & Always se puede ver cómo el elenco original está de vuelta para enfrentar una nueva misión, detener a la emperatriz Rita Repulsa, quien ha regresado en busca de venganza. Esto describe la esencia del especial de Netflix: la productora ha planteado una propuesta dirigida a los seguidores más fieles de la franquicia.

Este elenco está conformado por David Yost como Billy (Blue Ranger), Walter Jones, interpretando a Zack (Black Ranger), Karan Ashley, en el papel de Aisha (Yellow Ranger), Catherine Sutherland, en el rol de Kat (Pink Ranger) y Johnny Yong Bosch como Adam (Green Ranger). A ellos se suman Richard Horvitz (Alpha 5) y Bárbara Goodson, encargada de representar a Rita Repulsa.

Power Rangers: Once & Always cuenta con un guion de Alwyn Dale y Becca Barnes, quienes ya tienen bastante recorrido dentro de la franquicia. Ellos se encargaron de proyectos como Power Rangers: Ninja Steel, Power Rangers: Beast Morphers y Power Rangers: Dino Fury, además de las otros contenidos más recientes. Otra muestra más de que, desde casi todo punto de vista, se trata de un homenaje para los espectadores y algunas de las personas que han trabajado en la serie desde el comienzo.

Este especial será emitido en dos partes. Aunque todavía no se sabe la duración de cada entrega, sí se tiene defina la fecha de estreno: será el próximo 19 de abril. El título original con el que se inauguró esta franquicia fue Mighthy Morphin’ Power Rangers. Se estrenó en 1993. Desde entonces hasta la actualidad, se mantiene produciendo contenido, luego de una primera década repleta de éxito.

La receptividad fue tal, que la franquicia logró expandirse hasta el cine y presentar tres producciones. La más reciente de ellas se estrenó en 2017, bajo el título Power Rangers. Fue protagonizada por Bryan Cranston, Elizabeth Banks y Bill Hader. Con el especial Power Rangers: Once & Always, lo más probable es que quienes siguen la serie desde un principio experimenten un viaje al pasado, viendo cómo aquellos héroes sigue salvando el día en la actualidad. Esta vez, en Netflix.

También en Hipertextual: