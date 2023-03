Scream VI llegó para demostrar la vigencia del slasher. La icónica manera de Wes Craven de narrar una historia brutal a través de giros inesperados forma parte de los elementos centrales del género. En especial, cuando las películas de terror adolescente son más complejas que una sucesión interminable de asesinatos sangrientos. Algo que abre la puerta a todo tipo de experimentación.

Desde indagar los miedos colectivos hasta mostrar una idea novedosa sobre el mal. Las actuales propuestas de terror adolescente abarcan múltiples temas y también, a pesar de su aparente tono inofensivo, dimensiones más siniestras. Se trata de una manera de renovar los argumentos relacionados con la muerte y la violencia, que se han convertido en vehículos para un nuevo tipo de moraleja. Una que explora cómo nuestra cultura comprende la voracidad, el deseo, la lujuria e, incluso, el amor.

Te dejamos cinco películas de terror adolescente que han marcado un hito en años recientes. Las que tienen una mayor habilidad para combinar giros, propuestas y perspectivas acerca de lo espeluznante. Una colección que demuestra que la conocida idea de un homicida imparable en busca de víctimas siempre puede incluir alguna novedad. Quizás, el secreto de su éxito en la cultura pop.

Scream V, la renovación de la mítica saga de películas de terror adolescente

Cuando parecía que la clásica saga había desaparecido del panorama cinematográfico, los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett le brindaron un segundo aire. Scream V es una combinación entre reboot y secuela, lo que la dota de una identidad curiosa. Más allá de eso, es un homenaje a una franquicia que sorprendió por su osadía al momento de su estreno. Su quinta entrega recupera lo mejor de su punto de vista sobre el terror y le añade un contexto novedoso que la hace en un experimento afortunado.

El pueblo de Woodsboro se convierte de nuevo en el escenario de una serie de crímenes de una crueldad espeluznante. Todos ellos, en apariencia, unidos por un hilo conductor que lleva directamente al pasado. Lo que provoca un reencuentro forzoso entre varios de los rostros más conocidos de las películas en un ejemplo del buen uso de la nostalgia. También del sentido de metarreferencia que hizo famosa a la franquicia. En conjunto, esta historia de terror adolescente profundizó con valentía e inteligencia en el género.

Pero su importancia también radica en avanzar significativamente en la solidez de premisas parecidas. Scream V demostró que la saga tenía más que ofrecer que solo secuencias de brutales asesinatos. Con un nuevo grupo de sobrevivientes encabezados por Jenna Ortega, Mikey Madison, Melissa Barrera y Dylan Minnette, el argumento se atrevió a la burla macabra. Asimismo, analizó tópicos tan poco comunes como la vanidad contemporánea y la arrogancia juvenil. El resultado es una película de terror adolescente bien construida, que sirvió de avance para la llegada de su inevitable secuela.

Muerte, muerte, muerte

La adaptación del cuento del mismo nombre, de la escritora Kristen Roupenian, es un escenario de equívocos sangrientos ingenioso y bien narrado. La directora Halina Reijn llevó la típica película de terror adolescente a lugares novedosos al incluir a la paranoia y hacerla punto focal del argumento.

Además, especuló con la posibilidad de que los personajes centrales fueran algo más que objetivos de un criminal brutal. La combinación creó una perspectiva en la que la crueldad del ser humano es el núcleo de toda la propuesta.

En concreto, Muerte, muerte, muerte tiene la intención de demostrar que la violencia accidental puede ser el punto de inicio de una trama terrorífica. El guion, de Sarah DeLappe, detalla con cuidado el instinto de supervivencia en circunstancias caóticas. De la misma manera que el relato del cual proviene, no se limita a mostrar homicidios cada vez más violentos. Desarrolla un contexto en que la impulsividad, la angustia, la desesperación e incluso la torpeza son armas a temer. El giro argumental es lo suficientemente hábil como para que esta película de terror adolescente sea imprevisible.

¿Realmente hay un asesino en la mansión en la que un grupo de veinteañeros deciden atravesar los rigores de una tormenta? ¿Qué se esconde en los pasillos oscuros, los sótanos polvorientos y el pánico de las víctimas? La historia ofrece una conclusión tan lógica como irónica sobre los salvajes crímenes que se cometieron. El punto más duro de una narración por momentos abrumadora en su crudeza.

X, una atípica historia de terror adolescente

Con mínimos recursos y una Mia Goth para la historia del slasher, el director Ti West filmó una atípica versión sobre el género. Su reinvención incómoda, burlona y bien ejecutada acerca de la figura temible con cuchillo en mano sorprende por su originalidad. A la vez, por cómo el realizador sostiene una atmósfera malsana que se hace irrespirable por momentos.

Cuando un grupo de cineastas aficionados deciden grabar una película pornográfica de bajo presupuesto en una granja remota, los horrores comienzan casi de inmediato. El director y guionista evita los lugares comunes y toma la decisión de relatar la oscuridad que habita en el ser humano. Para lograrlo, traslada el interés de la trama a un personaje inesperado y perverso: una anciana tétrica con un pasado misterioso.

No obstante, este no es un largometraje hagsploitation o terror basado en la vejez. Al menos, no exclusivamente. Su mayor fortaleza reside en su capacidad para sorprender y causar repugnancia a través de todo tipo de recursos en apariencia ordinarios. Algo que sucede en medio de un recorrido por la Norteamérica rural que recupera la mejor tradición de la saga La matanza de Texas.

Para sus secuencias finales, esta extraña película de terror adolescente logró subvertir la idea del miedo en algo más orgánico y devastador que solo el derramamiento de sangre. Asimismo, elucubrar sobre la maldad como parte integral de la naturaleza humana. Su punto más alto y perturbador.

Winnie the Pooh: Blood and Honey

¿Qué ocurre al mezclar una querida obra de la literatura infantil con una cinta en especial sangrienta? El director y guionista Rhys Frake-Waterfield se atrevió a dar el paso en una de las películas de terror adolescente más desconcertantes de los últimos años.

Winnie the Pooh: Blood and Honey es la primera obra derivada de los inolvidables cuentos de A.A. Milne tras pasar sus derechos a dominio público. El relato transforma a Pooh y Piglet en monstruos de pesadilla sedientos de sangre humana. Y lo que resulta aún peor, en una sádica encarnación de la crueldad y la violencia llevada a un nivel inaudito.

¿Qué tal resultó el experimento? Peor de lo que podría esperarse. A pesar de su llamativa premisa, la historia de terror adolescente con figuras de cuento no es otra cosa que una provocación y un vehículo para la explotación perversa de la nostalgia. El director reimagina varias de las partes más famosas del cuento original y las transforma en una colección de crudas escenas. Pero el argumento no tiene mucho más que ofrecer que la sorpresa. En medio de desnudos gratuitos, vísceras de aspecto viscoso e interminables alaridos de pánico, la película es absurda en su simplicidad.

Sin embargo, parece que este mundo retorcido de monstruos abandonados en busca de venganza tiene grandes ambiciones. No solo por haberse convertido en un inesperado éxito de taquilla. También porque su secuela — que incluirá nuevas figuras literarias — ya está en producción. La consecuencia inevitable de la curiosidad morbosa que despierta el experimento cinematográfico.

La saga de películas de terror adolescente Terrifier

Esta inusual franquicia comenzó con un corto experimental de su director Damien Leone. La víspera de Halloween contaba cómo un criminal psicópata encarnaba los peores temores engendrados por la coulrofobia o fobia a los payasos. No obstante, la mayor parte del breve argumento de esta historia de terror adolescente exploraba el slasher desde una perspectiva especialmente cruel. ¿Qué harías si tu peor temor de la infancia tomara la figura de un hombre y te persiguiera de manera tenaz?

La premisa continuó en dos exitosas películas que sorprenden por su buen uso del recurso de un criminal enmascarado. Subversiva, ultraviolenta y con atención especial a un simbolismo poco común en propuestas semejantes, la saga sorprende. Su mayor fortaleza se encuentra en la forma en que el director logra retratar el miedo, al margen de las numerosas muertes que muestra en pantalla.

Los asesinatos son una parte importante de la trama, pero estos exploran los lugares más sombríos de los miedos colectivos. Paranoias, fobias, traumas. Nada pasa desapercibido en esta perturbadora historia de terror adolescente, que aumenta en derramamiento de sangre hasta una conclusión que satiriza la hipocresía de nuestra época.

