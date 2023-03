La magia del cine es una mezcla de arte y ciencia. Se ve claramente en Los Fabelman, de Steven Spielberg, una de las películas nominadas este año al Oscar. Por eso, mientras que en la gala principal, celebrada anoche, 12 de marzo, se premia el arte, unos días antes se premia siempre a la parte científica con la Gala de los Oscars Científicos y Técnicos.

Esta gala paralela se ha celebrado desde la cuarta edición de los Oscars, en 1931, y a día de hoy consta de tres categorías. El Premio al Logro Técnico, el Premio Científico y de Ingeniería y el Premio de la Academia al Mérito. Este último, de hecho, es el único que recibe una estatuilla, como los premiados en la gala principal.

La ceremonia, bastante más discreta que la principal, se celebró hace dos semanas en el Fairmont Century Plaza Hotel. En ella se premiaron desde la ciencia que hace tan realista la lluvia en cámara hasta los nuevos sistemas de renderizado de imágenes. Todo para que podamos sumergirnos en la ficción de la forma más creíble posible.

Estos han sido los Oscars científicos de 2023

Hoy en día hay muchas formas de hacer que llueva en pantalla. Pero una de las primeras que lograron hacerlo suficientemente creíble fueron las barras de lluvia. Estas no se usan solo en cine. También es común aún utilizarlas en teatro. Y básicamente son lo que su nombre indica. Unas barras de diferentes tamaños, que crean una cortina de lluvia perfecta. Fueron inventadas por Howard Jensen y Danny Cangemi y desarrolladas por John Frazier, por lo que todos ellos han recibido el Premio al Logro Técnico.

En cuanto a la segunda categoría de los Oscars científicos, el premio ha sido para Mark Hills y Jim Vanns por el diseño y la gestión de un nuevo sistema de granjas de renderizado. El renderizado es el proceso por el que, a través de imágenes en 2D o 3D, se consiguen imágenes más realistas a través de programas informáticos. Es un proceso lento, por lo que a veces se pueden conectar varios ordenadores en red, para hacer todo más rápido. Eso es lo que se conoce como granjas de renderizado y, gracias a las actualizaciones realizadas por los dos premiados, se pueden obtener escenas fantásticas tan visiblemente realistas como las de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura o Animales Fantásticos: Secretos de Dumbledore. También se usó esta tecnología en algunas películas de Los Vengadores.

Finalmente, Matt Chambers se ha hecho con el galardón de la tercera categoría también por sus mejoras en el área del renderizado. Concretamente, sus sistemas de gestión se han usado en películas tan espectaculares como Avatar: The Way of Water.

Cabe destacar que estos premios son independientes de los de efectos especiales que luego se entregan en la gala oficial de los Oscars. Aquí se premia sola y únicamente a la ciencia y la ingeniería. Porque la magia del cine no sería nada sin ellas. Los mejores directores lo saben y también la academia del cine, por eso merecen sus propios galardones.

