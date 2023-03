Desde esta semana, Meta permite que sus usuarios en la UE escapen de ciertos tipos de anuncios personalizados que se muestran en Facebook e Instagram. La decisión llega tras una advertencia que el Comité Europeo de Protección de Datos lanzó en diciembre pasado, así como una multa de 390 millones de euros que los reguladores de Irlanda le impusieron a comienzos de este año. Sin embargo, la medida tiene truco y su implementación puede que no sea del agrado de todos.

Según reporta The Wall Street Journal, Meta ahora brinda la opción a los usuarios europeos de elegir una versión de sus servicios que solo muestre anuncios basados en información más general. Esto significa que las publicidades personalizadas continuarán apareciendo en sus perfiles de redes sociales, pero se podrán limitar a recomendaciones basadas en su edad o ubicación general. De esta forma, los de Mark Zuckerberg dejarían de apoyarse en datos más específicos, como qué vídeos miran o sobre qué contenidos hacen clic cuando navegan por sus apps, como sucede actualmente.

Sin embargo, el cambio no será de aplicación directa. Quienes opten por ya no ver los anuncios personalizados más invasivos tendrán que rellenar un formulario de objeción. Así, Meta revisará cada caso de forma individual antes de implementar la limitación correspondiente. No parece la forma más sencilla de poner en práctica esta función en favor de los usuarios de Facebook o Instagram, ciertamente.

Ni lentos ni perezosos, desde Meta han optado por introducir un modelo que sigue anteponiendo su negocio a la privacidad de las personas. Es que, después de todo, esta nueva herramienta obliga a los usuarios a optar por no recibir los anuncios personalizados en cuestión, en lugar de desactivarlos de forma predeterminada y ofrecer la opción de sí recibirlos, según se crea conveniente. Algo que puede transformarse en otro punto de conflicto entre los de Menlo Park y los reguladores europeos.

Meta cambia sus métodos para mostrar anuncios personalizados en Europa

Que Meta siga haciendo todo a su alcance para mantener su negocio publicitario lo más lucrativo posible, no es ilógico. Después de todo, es su principal fuente de ingresos. En 2022, la compañía de Mark Zuckerberg generó más de 113.600 millones de dólares solo a través de sus anuncios. De acuerdo con The Wall Street Journal, un 25 % de dicho monto llegó desde Europa.

También es una realidad que, por años, Meta se malacostumbró a tener acceso casi irrestricto a la información personal de los usuarios para mostrar anuncios. Eso ha cambiado en los últimos tiempos, cuando el público comenzó a tomar mayor conciencia de para qué se usaban sus datos en línea.

Habrá que ver si la nueva modalidad para rechazar los anuncios personalizados en Facebook e Instagram es del agrado de los reguladores de la UE. Meta ha expresado su desacuerdo con varias de las medidas y los castigos que ha recibido en meses recientes. Pero pese a las apelaciones, parece estar haciendo su parte para cumplir —al menos parcialmente— con lo que se le pide.

Queda claro que Meta no piensa deshacerse por completo de las publicidades dirigidas. Con trucos y matices, las plataformas de Mark Zuckerberg continuarán haciéndose eco de los hábitos de sus usuarios para mostrarles aquellas que consideren relevantes. Lo que sí apunta a cambiar es qué tanto margen tienen para jugar con la regulación.

No olvidemos que la multa de Irlanda por casi 400 millones de euros fue por usar los términos y condiciones de Instagram y Facebook para que el público acepte inadvertidamente la recepción de los anuncios personalizados.

